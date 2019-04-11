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"Пошлют на х*й 80 тысяч раз": Соколова поставила на место Скабееву

2.3тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила на предложение кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой провести дебаты кандидатов в президенты Украины.

Она озвучила свое обращение к скандальной россиянке в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Соколова пригласила Скабееву приехать в Киев и выйти на 80-тысячный стадион для того, чтобы самой увидеть, как к ней относятся украинцы.

Янина Соколова

Янина Соколова

Новости
"Надеюсь, ты не сс*куха": Соколова вызвала Скабееву на дебаты

"Что, Олечка? Захотелось прикоснуться к чуду, хайпануть решила? Ну, чего, понятно. Ну, и я бы, как многие в Украине, была бы не против, чтобы ты к нам приехала. И вышла на поле на глазах 80 тысяч украинцев. Единственная проблемка, что дебаты пришлось бы не надолго прервать. Ну, чтобы зафиксировать рекорд Гиннеса — человек, который был послан на х*й 80 тысяч раз в течение одной только секунды!" — публично унизила пособницу путинского режима украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Любят рогули приглашать в Киев того, кому запрещён въезд.
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Макарский Александр
Макарский Александр
Покричите,когда будете встречать зеленых человичков на Крещатике хлебом-солью,отважные томосеки-гомосеки
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Иванов Петр
Иванов Петр
Блядина Соколова- настоящий херой окраины. Сидеть в кустах, бить себя пяткой в грудь при этом кричя "я всех победю"- как это по окраински.
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