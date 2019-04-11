"Пошлют на х*й 80 тысяч раз": Соколова поставила на место Скабееву

Украинская журналистка Янина Соколова ярко ответила на предложение кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой провести дебаты кандидатов в президенты Украины.

Она озвучила свое обращение к скандальной россиянке в эфире шоу "Вечер с Яниной Соколовой на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, Соколова пригласила Скабееву приехать в Киев и выйти на 80-тысячный стадион для того, чтобы самой увидеть, как к ней относятся украинцы.

Янина Соколова

"Что, Олечка? Захотелось прикоснуться к чуду, хайпануть решила? Ну, чего, понятно. Ну, и я бы, как многие в Украине, была бы не против, чтобы ты к нам приехала. И вышла на поле на глазах 80 тысяч украинцев. Единственная проблемка, что дебаты пришлось бы не надолго прервать. Ну, чтобы зафиксировать рекорд Гиннеса — человек, который был послан на х*й 80 тысяч раз в течение одной только секунды!" — публично унизила пособницу путинского режима украинка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, и пожалела, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена.

Позднее она опозорилась нелепым роликом, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины. В нем пособница путинского режима показала неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

Соколова затроллила Скабееву за нелепый ролик и сняла забавную пародию на него.

В начале апреля Скабеева заявила, что готова стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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