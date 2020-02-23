Народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива гневно отреагировал на запрет в Украине советского праздника "23 февраля" и решил поздравить с ним украинцев.

Соответствующий пост с поздравительной картинкой он опубликовал на своей странице в Facebook. При этом одиозный политик нецензурно высказался в адрес закона о декомунизации.

"Да пошли они на х*й со своей декомунизацией!!! С праздником нас мужчины!!!" – написал нардеп.

Илья Кива гневно отреагировал на запрет в Украине "23 февраля"

Отметим, что за короткое время этот его пост собрал более полутысячи лайков, среди которых только около сотни негативных, а также много репостов и комментариев.

В последних одни украинцы взаправду или в шутку поддержали мнение Кивы и в ответ поздравили его. Другие же возмутились и подчеркнули, что политик не имеет никакого отношения к этому советскому празднику, поэтому он не в праве и писать подобные поздравления.

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

На что тот повторно отвечал: "У меня мой дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали меня. Мое уважение к тем датам, которые чтили и праздновали мои родители!".

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

"Илья, ты не имеешь отношение к нему. Раскачка либо заказуха", "Законы Украины не для вас?", "Илья, друг! Вот скажи мне, по-братски, а "георгиевскую" ленточку ты тоже наденешь?", "23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных. Совпадение? Не думаю!" – комментируют подписчики одиозного политика.

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Комментарии украинцев Facebook/Илья Кива

Как сообщал OBOZREVATEL:

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания напомнил СМИ, что Украина не отмечает советский праздник "23 февраля" и предупредил об ответственности.

Также мы рассказывали, когда и почему в Украине прекратили праздновать российский День защитника отечества.

Еще были собраны лучшие примеры того, как издеваются над "днем оккупанта" на родине праздника.

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