МоваЯзык

Топ-темы:

Пошла на хитрость: избитая в поезде Мариуполь – Киев женщина рассказала о побеге от насильника

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
17,2 т.
Анастасия Луговая считает, что напавший действовал по отлаженной схеме

Анастасия Луговая считает, что напавший действовал по отлаженной схеме.

Телеведущая Анастасия Луговая, избитая и едва не изнасилованная в поезде Мариуполь-Киев, рассказала подробности побега от насильника.

Как написала она в Facebook, самым главным для нее было вывести напавшего мужчину из купе, где был ее 7-летний сын.

"Когда он завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтобы не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать. Он меня отпустил, но "вернись, иначе я тебя найду", – вспомнила пострадавшая.

По ее мнению, у мужчины была отлаженная, отработанная система нападений на женщин в поездах.

"Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли. Мразота издевается, как хочет, бъет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут, кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказаным и будет ждать следующей ночной поездки", – описала схему Луговая.

Луговая показала, как выглядит на 3-й день после избиения

Луговая показала, как выглядит на 3-й день после избиения Facebook Анастасии Луговой

Скрин Facebook

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинаизнасилование
Поделиться в Facebook
  2. Общество