Пошла на хитрость: избитая в поезде Мариуполь – Киев женщина рассказала о побеге от насильника

Телеведущая Анастасия Луговая, избитая и едва не изнасилованная в поезде Мариуполь-Киев, рассказала подробности побега от насильника.

Как написала она в Facebook, самым главным для нее было вывести напавшего мужчину из купе, где был ее 7-летний сын.

"Когда он завел меня в свое купе, увидев нож, я поняла, что не выйду отсюда, а после того он убьет сына, чтобы не плакал. Но сын меня спас! Он стал плакать и звать меня. Эта сущность не хотела меня отпускать, говорил, что "сейчас все сделаем и пойдешь". Но я пошла на хитрость, убедив его, что ребенок сейчас всех разбудит и ничего не получится тогда сделать. Он меня отпустил, но "вернись, иначе я тебя найду", – вспомнила пострадавшая.

По ее мнению, у мужчины была отлаженная, отработанная система нападений на женщин в поездах.

"Он бьет девушку с самого начала, тем самым запугивает. Она соглашается на все, лишь бы не бил. Дальше звучат фразы: "будь умничкой, иначе сделаю хуже". Девушка делает все, боясь боли. Мразота издевается, как хочет, бъет сильнее, ведь только от этого эрекция и удовольствие. А по приезду в Киев оставляет полуживую или мертвую в купе, можно прикрыть – будто спит. Сам – просто выходит. А жертву обнаружат, когда все выйдут. И даже не поймут, кто это сделал. Ведь мразота ехал без билета. Он останется безнаказаным и будет ждать следующей ночной поездки", – описала схему Луговая.

Луговая показала, как выглядит на 3-й день после избиения Facebook Анастасии Луговой

Скрин Facebook

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