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"Пошел в ж*пу, Володя!" Скандал с "приветом" Путину в прямом эфире получил продолжение

4.4тЧитать материал на украинском

Власти Грузии отреагировали на скандальное обращение журналиста Георгия Габунии к главе России Владимиру Путину.

Так, Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила "словесную агрессию" ведущего, однако от извинений воздержалась.

"Заявление идет вразрез со всеми грузинскими традициями, служит только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе", - написала она.

Однако премьер-министр страны Мамука Бахтадзе более радикально осудил телеведущего, пригрозив, что "не оставит это без реагирования".

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"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", - не что иное, как отвратительная провокация и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", возмутился он.

Примечательно, что гендир "Рустави 2" осудил нецензурную брань Габунии, однако отказался извиняться за мат в адрес Путина, отметив, что поддерживает позицию ведущего.

"Пошел в ж*пу, Володя!" Скандал с "приветом" Путину в прямом эфире получил продолжение
"Пошел в ж*пу, Володя!" Скандал с "приветом" Путину в прямом эфире получил продолжение

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистам России устроили "теплый прием" в Минске, обматерив Путина. Его обзывали х**лом - словом, которое уже давно закрепилось по отношению к нему в Украине.

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Персоны
Владимир ПутинСаломе Зурабишвили
Место
Грузия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
вонючий карлмк лилипут хутин пуйло
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Kalita Ivan
Kalita Ivan
И это православные? Это зверье 400 лет освобождал русский солдат от персов и османов? Мда... Пусть почитает эта Габуния чем закончилась поездка царицы Тамары в Персию и сравнит как потом, столетиями жили как у Христа за пазухой в России. Подумай Габуния, в следующий раз сосать придется не только галстуки...
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Ронович Рон
Ронович Рон
Грузинские ублюд.ки горько пожалеет, за надругательство над могилами предков Путина, это гов.о , ведущий сам не понял ,что сделал.
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