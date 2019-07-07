"Пошел в ж*пу, Володя!" Скандал с "приветом" Путину в прямом эфире получил продолжение

Власти Грузии отреагировали на скандальное обращение журналиста Георгия Габунии к главе России Владимиру Путину.

Так, Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила "словесную агрессию" ведущего, однако от извинений воздержалась.

"Заявление идет вразрез со всеми грузинскими традициями, служит только для разделения и повышения напряженности в стране, с Россией и в регионе", - написала она.

Однако премьер-министр страны Мамука Бахтадзе более радикально осудил телеведущего, пригрозив, что "не оставит это без реагирования".

"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", - не что иное, как отвратительная провокация и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", возмутился он.

Примечательно, что гендир "Рустави 2" осудил нецензурную брань Габунии, однако отказался извиняться за мат в адрес Путина, отметив, что поддерживает позицию ведущего.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандистам России устроили "теплый прием" в Минске, обматерив Путина. Его обзывали х**лом - словом, которое уже давно закрепилось по отношению к нему в Украине.

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