Посевной календарь на май 2020 в Украине: что и когда садить

Посевной календарь на май 2020 в Украине предусматривает пояснение, когда лучше засадить грядки и заняться декоративными растениями.

Так, на этот месяц выпадает львиная доля земляных работ. Кроме традиционной заботы о будущем урожае овощей, следует еще позаботиться о газонах и клумбах.

Посевной календарь на май 2020

Представленный ниже календарь позволит выбрать время для хозяйственных хлопот, избегая опасных периодов для работы с растениями.

Посевной календарь на май 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, из посевного календаря на апрель можно было узнать, когда лучше посеять рассаду и затем высадить ее.