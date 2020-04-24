Посевной календарь на май 2020 в Украине: что и когда садить

Виктория Жмайло Общество 07:00, 24.04.2020

Посевной календарь на май 2020 в Украине предусматривает пояснение, когда лучше засадить грядки и заняться декоративными растениями.

Так, на этот месяц выпадает львиная доля земляных работ. Кроме традиционной заботы о будущем урожае овощей, следует еще позаботиться о газонах и клумбах.

Посевной календарь на май 2020

Представленный ниже календарь позволит выбрать время для хозяйственных хлопот, избегая опасных периодов для работы с растениями.

Посевной календарь на май 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, из посевного календаря на апрель можно было узнать, когда лучше посеять рассаду и затем высадить ее.

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