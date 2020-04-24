Главная Новости
24 апреля • обновлено в 07:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Посевной календарь на май 2020 в Украине: что и когда садить

2.1т
Читать материал на украинском

Посевной календарь на май 2020 в Украине предусматривает пояснение, когда лучше засадить грядки и заняться декоративными растениями.

Так, на этот месяц выпадает львиная доля земляных работ. Кроме традиционной заботы о будущем урожае овощей, следует еще позаботиться о газонах и клумбах.

Посевной календарь на май 2020

Посевной календарь на май 2020

Представленный ниже календарь позволит выбрать время для хозяйственных хлопот, избегая опасных периодов для работы с растениями.

Посевной календарь на май 2020

Посевной календарь на май 2020 в Украине: что и когда садить
Посевной календарь на май 2020 в Украине: что и когда садить
Посевной календарь на май 2020 в Украине: что и когда садить
Посевной календарь на май 2020 в Украине: что и когда садить

Как сообщал OBOZREVATEL, из посевного календаря на апрель можно было узнать, когда лучше посеять рассаду и затем высадить ее.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kom AV
Kom AV
Садят сидельцев, то бишь зеков, а рассаду сажают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 7170.

    Вылечились: 504. Умерли: 187.

  • В мире заболели почти 2,67 миллиона человек, погибли – более 186 тысяч.

  • В Италии впервые с начала пандемии за сутки вылечилось больше людей, чем заразилось.

  • Назван новый очаг коронавируса в теле человека, который остается надолго.

  • Россия стала второй в мире по количеству новых зараженных COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги