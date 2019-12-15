Посетил храм РПЦ в Украине: Зеленский снова разозлил украинцев. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря в День ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС посетил церковь Московского патриархата.

Как пишет в Facebook журналист и религиовед Андрей Ковалев, президент приехал в "храмовый комплекс в честь Архангела Михаила Московского патриархата в Украине, что на бульваре Верховной Рады в Киеве".

"Возникает логичный вопрос, зачем идти в Московский патриархат? Неужели нельзя поехать в Чернобыль, или поехать к памятнику ликвидаторам на территории Свято-Николаевского храма на Татарке Православной церкви Украины? Зачем идти в храм Русской православной церкви? Это такой знак поддержки РПЦ в Украине?" – говорится в сообщении.

Мемориал памяти жертв Чернобыля в храмовом комплексе Архангела Михаила churchs.kiev.ua

president.gov.ua

Украинцы в соцсетях активно раскритиковали главу государства:

"Позор иметь свою церковь и идти в чужую, эти люди на самом деле ничего не понимают. Господи, просвети их разум, сошли Духа Святого на них".

"Они сознательно провоцируют украинцев... Нарочно! Так получается, если делают все время так, чтобы народ протестовал! Разлад в Украине - такая их цель! Что из этого выйдет???"

"Действительно, у каждого своя вера. И теперь понятно, какая именно. В фарт, хайп и безнаказанность - как у воров в законе. И церковь соответствующая, очень показательно. Что-то и кого-то мне это очень напоминает... И конец будет похож".

"Да, они пророссийские, вот и пошли в тот храм, за какую страну они больше всего тянут руку. Оно и так видно, какую сторону поддерживает наш президент".

"Это открытая пророссийская позиция. Они решили, что им позволено все, мнение народа для них не существует".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский оскандалился в годовщину трагедии Бабьего Яра. Зеленский посетил Бабий Яр после окончания официальных мероприятий, когда его раскритиковали за отсутствие на церемонии.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram