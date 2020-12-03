Поселок Ворохта на Прикарпатье атаковали волки: погибли домашние животные. Видео

Карина Бондаренко Общество 06:40, 3.12.2020 Обновлено: 06:55, 3.12.2020

В поселке Ворохта на Прикарпатье ночью 2 декабря заметили волков. Их жертвами стали более десяти домашних собак.

Хищники опасно приблизились к человеческим жилищам, сообщает "ТСН". Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения в одном из домов местных жителей (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам жителей так называемого "10-го километра" у подножия Говерлы, впервые волки появились в приселке Ворохты еще весной.

В поселковом совете считают, что увеличение количества хищников почти втрое в близлежащих лесах может быть связано с их миграцией из соседней Румынии. К человеческим домам их, вероятно, гонит голод.

Ворохта на карте Украины.
Карты

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, мужчине удалось сфотографировать редкую белку-альбиноса. Вероятность рождения такого животного составляет примерно 1 на 100 тысяч.

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