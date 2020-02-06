Посчитают из космоса: в Госстате придумали, как переписать украинцев на оккупированных территориях

Количество населения на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму хотят посчитать с помощью спутниковых снимков.

Методика включает в себя сравнение с данными пилотных переписей населения. Об этом сообщил глава Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, передает delo.ua.

"Мы будем встречаться с экспертами ООН. В основном по нынешней нашей работе, а именно по оценке населения Украины. Но, в частности, у этих экспертов есть очень большой опыт переписи в государствах, у которых внутри вооруженный конфликт. В частности, например, Афаганистан. Там была использована методика, во время которой анализировались спутниковые снимки, а также сравнивались с результатами пилотных переписей. Это достаточно сложная методология, но она на больших объемах и территориях достаточно точная", — рассказал Вернер.

Игорь Вернер delo.ua

По его словам, у такого подхода есть проблемы "внизу", когда эксперты и статистические службы начнут спускаться к каждому населенному пункту. Там точность исследования будет снижаться.

"Но методология такая существует и мы уже сейчас ведем переговоры с UNFPA (United Nations Population Fund, Фонд ООН в области народонаселения — прим.), чтобы они помогли нам в начале этой работы по оценке численности на временно оккупированных территориях", — отметил глава Госстата.

Ранее OBOZREVATEL писал, что население Украины составляет 37 млн 289 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные так называемой электронной переписи населения.

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