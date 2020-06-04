Порывы ветра и ливни: синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний рабочий день перед длинными выходными

Погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет дождливой. Кратковременные осадки прогнозируют в западных, северных и восточных областях. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.
Ливни ожидаются в центральных регионах страны, а в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму – переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.
Ночью температура воздуха опустится до +9..+15 градусов, днем будет колебаться от +19 до +24 градусов, в южных областях воздух прогреется до +26 градусов.
Прогноз погоды в Украине
LB.ua
На западе, юге и востоке местами ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. На остальной территории от 7 до 12 метров в секунду.
Погода в Киеве 5 июня будет дождливая, но теплая. Ночью прогнозируют +10..+12 градусов, а днем +21..+23.
Также в ближайшие сутки дождь обещают на Харьковщине. Температура воздуха в областном центре ночью прогреется до +13 градусов, днем до +21.
Погода на Львовщине также будет дождливой. Температура ночью +10..+12 градусов, днем +22..+24. В Карпатах прогнозируется +10..+14градусов, а днем +21..+25.
На Одесчине прогнозируется погода без осадков. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается до +15 градусов, а днем +21..+23.
Погода в Украине 5 июня
meteo.gov.ua
Погода в Украине 5 июня
meteo.gov.ua
Как писал OBOZREVATEL:
Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида считает, что жара придет в Украину уже в начале июня, лето будет знойным и горячим, но не без дождей. Зато зимой снега мы можем больше не увидеть.
Ученые отмечают, что на Земле неумолимо изменяется климат.
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