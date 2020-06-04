Главная Новости
4 июня • обновлено в 22:28
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Порывы ветра и ливни: синоптики дали прогноз погоды в Украине на последний рабочий день перед длинными выходными

Читать материал на украинском

Погода в Украине в пятницу, 5 июня, будет дождливой. Кратковременные осадки прогнозируют в западных, северных и восточных областях. Температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Ливни ожидаются в центральных регионах страны, а в Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму – переменная облачность, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью температура воздуха опустится до +9..+15 градусов, днем будет колебаться от +19 до +24 градусов, в южных областях воздух прогреется до +26 градусов.

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

LB.ua

На западе, юге и востоке местами ожидаются порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. На остальной территории от 7 до 12 метров в секунду.

Погода в Киеве 5 июня будет дождливая, но теплая. Ночью прогнозируют +10..+12 градусов, а днем +21..+23.

Также в ближайшие сутки дождь обещают на Харьковщине. Температура воздуха в областном центре ночью прогреется до +13 градусов, днем до +21.

Погода на Львовщине также будет дождливой. Температура ночью +10..+12 градусов, днем +22..+24. В Карпатах прогнозируется +10..+14градусов, а днем +21..+25.

На Одесчине прогнозируется погода без осадков. В курортном городе температура воздуха ночью ожидается до +15 градусов, а днем +21..+23.

Погода в Украине 5 июня

Погода в Украине 5 июня

meteo.gov.ua

Погода в Украине 5 июня

Погода в Украине 5 июня

meteo.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
Укргидрометцентр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 411.

    Вылечились: 11 042. Умерли: 747.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги