Ще раз з приводу ПДР - цього разу щодо правил паркування.

Здається, тут та сама ситуація: якщо правила реалістичні та розумні, можна жорстко вимагати їхнього дотримання і жорстко карати за їхнє недотримання. Але ключове слово - "ЯКЩО".

Я до того, що насувається новий закон, за яким можна буде штрафувати за паркування на підставі і відеокамер, і фотодоказів, а також евакуювати ТС за широкий спектр порушень правил паркування.

І коли якийсь упоротий водій залишає машину на трамвайній колії, або паркується "другим рядом" - певна річ, так і треба робити.

Але.

Як вам така норма ПДР - не паркуватися ближче 30 метрів до посадкових майданчиків громадського транспорту? Ні, я розумію - 5 метрів, але 30? Реально це у великому місті? Однозначно ні. З іншого боку, будуть карати за порушення цієї норми всіх і щодня? Будуть евакуювати всі машини, припарковані з порушенням цієї норми? Однозначно ні. А кого каратимуть? А кого, коли і де спіймають. А чиї машини евакуюватимуть? А чиї захочуть (підозрюю, що машини преміум-класу не чіпатимуть). Тобто, якщо ця норма діятиме всерйоз, вибіркове правозастосування гарантоване.

Те саме стосується норми не паркуватися ближче 10 метрів від виїзду з прилеглих територій. Ну ОК, виїзд перегороджувати не можна, тут і евакуатор не завадить. А 10 метрів з обох боків від виїзду навіщо???

Мораль: можна посилювати покарання за порушення правил дорожнього руху лише у разі, коли ці правила безспірно раціональні, а їхнє порушення реально створює небезпеку чи перешкоду для руху інших ТС. Інакше - буде біда, одразу у багатьох вимірах.

Хтось у ВР та МВС взагалі замислювався над таким аспектом ситуації?