Португалия примет на лечение украинских военных, раненых на Донбассе

Министерство обороны Португалии примет на лечение четверых украинских военнослужащих, которые получили ранения во время боевых действия на Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил португальскую сторону за дружеских жест.

"Важные новости из Лиссабона. Министерство обороны Португалии примет на лечение четверых украинских воинов, которые получили ранения, защищая нашу страну от российской агрессии. Я благодарен португальской стороне за этот жест настоящей дружбы и заботу о наших защитниках", – написал глава ведомства.

При этом Кулеба не уточнил, каких именно военных будут лечить в Португалии и когда они получили ранения.

Twitter Дмитрий Кулебы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое защитников получили ранения.

Позднее один из раненых скончался.