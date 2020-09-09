Португалия примет на лечение украинских военных, раненых на Донбассе

Четверо бойцов ВСУ будут лечиться в Португалии.
Министерство обороны Португалии примет на лечение четверых украинских военнослужащих, которые получили ранения во время боевых действия на Донбассе.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter поблагодарил португальскую сторону за дружеских жест.
"Важные новости из Лиссабона. Министерство обороны Португалии примет на лечение четверых украинских воинов, которые получили ранения, защищая нашу страну от российской агрессии. Я благодарен португальской стороне за этот жест настоящей дружбы и заботу о наших защитниках", – написал глава ведомства.
При этом Кулеба не уточнил, каких именно военных будут лечить в Португалии и когда они получили ранения.
Twitter Дмитрий Кулебы.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований России на Донбассе и подрывов на неизвестных устройствах погибли трое военнослужащих Вооруженных сил Украины, еще трое защитников получили ранения.
Позднее один из раненых скончался.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!