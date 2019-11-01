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1 ноября • обновлено в 16:03
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"Холопы отступают, а Украина останется": Портников ярко обратился к сторонникам капитуляции

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Несмотря на то, что в украинском обществе сейчас много согласных на роль московского "холопа", Украина все равно выстоит, благодаря настоящим патриотам. Ведь эти люди защищали страну во все времена, вопреки всему.

Такое мнение выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников в посте, опубликованном на его Telegram-канале. Он также подчеркнул, что украинского патриота и русского шовиниста разъединяет почти все, но объединяет презрение к малороссийскому холопу.

Виталий Портников

Виталий Портников

Укринформ

"Русский шовинист готов использовать малороссийского холопа, если ему нужно с его помощью завоевать или украсть украинскую землю, развратить украинскую душу, заплевать украинское небо. Но он потешается над его смешным "геканьем" и "шоканьем", над его нелепыми подростковыми шутками, над его нарочитым стремлением угодить. Русского шовиниста тошнит от всего этого, но он терпит – ради чужой земли и чужого неба. Если у него все получится, он в очередной раз вытрет о холопа ноги и отправит на конюшню шутки шутить", – предупредил Портников об участи готовых предать собственный народ.

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Что касается украинского патриота, то он, по словам журналиста, имеет совершенно противоположные жизненные ориентиры и ценности.

"Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп – его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой – если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет – ему придется и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы – его соотечественниками", – ярко высказался Портников.

"Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо. Необходимо просто потому, что эта страна – Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов. А Украина останется", – оптимистично подытожил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, воин ООС Харитон Старский взорвал сеть сильным постом, в котором разгромил идею сторонников примирения с Россией о необходимости отступления на Донбассе. Он напомнил капитулянтам, что их предки на протяжении тысячелетий воевали с врагами за свою землю.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Холопы- это те, который голосуют за власть, а потом, сидя на кухне, обсуждают как нехорошо, когда эту власть топчут те, кто на выборах не набрал и процента. И пускай Портянкин у них спросит готовы ли они идти воевать с мифическим "агрессором" за мифическую независимость и пожертвовать своей жизнью за то, чтобы "не быть холопом".
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Те он признал что он холоп?
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семенов Александр
семенов Александр
Сам Портников сидит в Киеве и дрючится в жопу , но при этом громко призывает отстаивать Украину
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