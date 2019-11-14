Создать "империю СССР": Портников раскрыл план Путина по Донбассу

Президент России Владимир Путин и главари "Л/ДНР" под его руководством пытаются воссоздать на Донбассе времена Гражданской войны в бывшей Российской империи.

Такое мнение в своем блоге для "Грани.ру" выразил украинский журналист Виталий Портников.

Он обратил внимание на то, что профессор Олег Соколов, который убил аспиратку-любовницу, будучи идеальным реконструктором в глазах россиян, наделал шума на всю страну. Тогда как "реконструкции" на Донбассе никто не замечает.

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"Реконструктор Гиркин на Донбассе пытался воссоздать атмосферу Гражданской войны с ее противостоянием белых, красных, сторонников украинской государственности, анархистов и обычных бандитов", – написал Портников.

Журналист отметил, что не знает, кем себя воображал Гиркин. "Вот только кровь лилась настоящая, подвалы были настоящие и карикатурный режим, который в результате российской диверсии утвердился на оккупированных территориях Донбасса, выносит настоящие приговоры и годами содержит ни в чем неповинных людей в тюрьмах. Ради реконструкции "Донецко-Криворожской республики" большевиков, еще одной декорации времен Гражданской, послужившей прообразом всех нынешних экспериментов", – пояснил он.

Портников указал на еще одного реконструктора – президента России Владимира Путина. "Не знаю, кем себя воображает Путин в своих фантазиях – Сталиным, Петром I или даже Екатериной II, императрица ведь тоже говорила по-немецки. Но мы не можем не замечать, что Путин пытается выстроить Советский Союз в отсутствие Советского Союза и Российскую империю в отсутствие Российской империи", – предупредил он.

По словам журналиста, это выглядит смешно, но одновременно пугает.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Портников заявил, что конфликт на Донбассе не может быть заморожен, поскольку это противоречит интересам Путина.

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