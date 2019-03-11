Портников объяснил, как Украина упустила свой шанс в НАТО

Украина упустила свой шанс, когда могла 20 лет назад присоединиться к НАТО.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников, комментируя 20-летие вступления Польши, Венгрии и Чехии в Альянс, передает "Эспрессо".

Он напомним, что в 1999 году Украина пыталась усидеть между двух стульев.

"Президент Леонид Кучма, который в 1997 году подписал Хартию об особом партнерстве Украины и НАТО, был сторонником "разновекторной" внешней политики. А большая часть его соотечественников продолжала жить советским прошлым и не думать о будущем. Против вступления в НАТО выступало тогда подавляющее большинство граждан. Украина тогда так и не вышла из советского прошлого, взгляды украинцев на НАТО не сильно отличались от взглядов россиян и белорусов", – рассказал журналист.

Портников отметил, что даже сейчас, когда Россия развязала войну против Украины и убивает наших граждан, то за вступление в НАТО выступает лишь половина населения.

НАТО

"Мне скажут, что виновата власть. Та ну! У поляков, чехов и венгров тоже тогда была не идеальная власть - да и сейчас я бы очень усомнился в ее "идеальности"! Власть никогда не бывает идеальной, но в демократической стране она вынуждена считаться с общественным запросом. Поляки, чехи и венгры 20 лет назад обеспечили будущее себе и своим детям. Украинцы 20 лет назад продолжали самоотверженно копать яму себе и стране. И никто не сказал, чтобы мы прекратили заниматься этим самоуверенным гробокопательством", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, озвучен оптимистичный прогноз для Украины по НАТО.

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