"Украина должна переболеть": Портников объяснил, что дала победа Майдана

Главным достижением Революции Достоинства является то, что она не допустила реванша пророссийских сил. Спустя шесть лет после Евромайдана к власти в Украине пришли люди без какой-либо позиции вообще, однако стране нужно пережить этот этап, как болезнь.

Такое мнение по поводу изменений, которые произошли в государстве за последние шесть лет, выразил украинский журналист, публицист Виталий Портников в статье для "Букв".

"В дни, когда отмечается шестая годовщина начала второго украинского Майдана, появится немало заявлений и публикаций, авторы которых будут говорить о реванше сил, против присутствия которых в украинской политике и экономике был, собственно, и направлен Майдан. Но прежде чем говорить обо всем этом, хочу напомнить о другой шестой годовщине – о шестой годовщине первого Майдана, которая отмечалась осенью 2010 года. На троне уже восседал именно тот человек, против избрания президентом которого восстал Майдан 2004 года", – пишет он.

Портников напомнил, что спустя всего несколько лет после Оранжевой революции власть была надежно монополизирована Партией регионов и началось строительство криминальной республики семьи Януковичей. Тогда войны с Россией не было, ведь страна-агрессор фактически уже оккупировала Украину без всякой войны. В итоге до окончательного втягивания страны в орбиту влияния путинского режима и превращения ее в личное поместье Януковича по белорусскому образцу оставалось всего несколько шагов. И от них страну спас уже второй Майдан.

"Вот это был реванш, реванш в чистом виде! Когда украинцы демократическим путем привели к власти человека, сама возможность победы которого на выборах за несколько лет до этого вызвала самое настоящее восстание в центре Киева", – подчеркивает журналист.

Сейчас, считает Портников, можно говорить скорее о реванше поневоле, о политической паузе в развитии страны. Он отметил, что до победы Владимира Зеленского на выборах 2019 года речь шла о конкуренции двух проектов дальнейшего развития Украины – собственно украинского, прозападного, европейского, и пророссийского, авторитарного, антиукраинского.

Евромайдан

Портников напомнил, что выборы 1991 года зафиксировали самодостаточность украинской номенклатуры. Но выборы 1994 года – это уже была победа пророссийского проекта. Выборы 1999 года – возвращение самодостаточности украинской номенклатуры, схватка проукраинских и пророссийских сил прямо в окружении избранного президента. Выборы 2004 года – победа проекта украинского. Выборы 2010 года – реванш пророссийского проекта в его самых агрессивных, гротескных формах. Выборы 2014 года – возвращение к украинскому проекту с акцентом на Европу и США.

"А выборы 2019 года – это победа тех, кто никогда ни о каких проектах не думал, кто вообще с трудом понимает даже не то, зачем нужно украинское государство, но и зачем нужно государство вообще. И это – вовсе не политический портрет бывшего телевизионного комика, которого избрали президентом страны. Это – "коллективный Зеленский", и президент, и соратники, и депутаты, и избиратели. К власти в стране пришли люди, которые вообще с трудом понимают, зачем они это сделали, – и я совершенно не сомневаюсь, что к многим из них это осмысление придет уже после отставки, если вообще когда-нибудь придет", – объяснил свое понимание нынешнего периода развития Украины журналист.

Что касается людей, которые выходили на Майданы, то они, пишет Портников, точно понимали, ради чего это делают, – ради Украины. Аналогично поступали и те, кто собирал антимайданы. Но их мотивацией наоборот была Россия.

"Шестая годовщина Майдана 2004 года продемонстрировала, что на волне народного разочарования и фрустрации к власти пришли люди, у которых совершенно противоположные цели. А шестая годовщина Майдана 2013-2014 годов привела к тому, что у власти оказались люди, у которых политическое целеполагание просто отсутствует – даже если они его и разыгрывают, чтобы не разочаровывать своих незадачливых адептов", – проводит сравнительные параллели журналист.

Портников выразил убеждение, что для такой архаичной страны, как Украина, даже это уже является огромным прогрессом.

"Наш корабль не утонул и не утонет, этого сейчас не может произойти просто потому, что он попал на мель. Вот во времена Януковича он ускоренным темпом плыл в направлении Москва-реки – и чуть было не доплыл. А сейчас он лежит на боку, многое, конечно, прогниет, оборудование растащат – в общем, Украина будет выглядеть так, как возвращенные нам российскими мародерами военные корабли", – считает Портников.

Но другой возможности обеспечить обществу действенную прививку от популизма и веры в "хороших парней" не существует, убежден он.

"Украина должна переболеть, перетемпературить – да, жертвы, разочарования, кризисы неизбежны, но по-другому правильные прививки не проходят, особенно когда у тебя слабый иммунитет. А вот потом уже придет команда, которая перестанет раскачивать корабль ради прикола и гримасничать в иллюминаторы, а залатает пробоины популизма и вновь выведет наше судно в открытое море", – поделился своими мыслями Портников.

По его словам, шансов на то, что эта команда вновь поведет корабль на Запад, гораздо больше, чем шансов, что на Восток. "И когда плавание возобновится, совершенно иначе будут выглядеть годовщины обоих Майданов", – уверен журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября Украина празднует День достоинства и свободы. Этот патриотический праздник посвящен началу двух революций: Оранжевой и Революции Достоинства. Он также считается духовным наследником Дня свободы, который отмечался 22 ноября с 2005-го по 2011 год в честь Оранжевой революции, однако был отменен приказом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

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