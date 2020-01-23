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23 января • обновлено в 18:21
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"Просто мерзость!" Портников обвинил Путина в "торговле евреями"

1.6т
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Президент России Владимир Путин обменял освобождение израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России, на Александровское подворье в Иерусалиме, что напоминает "торговлю евреями".

Такое мнение в своем блоге для Грани.ру выразил украинский журналист Виталий Портников.

"Мы точно знаем, что потребовал Путин от израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в обмен на освобождение его соотечественницы Наамы Иссахар, приговоренной к заключению в России после задержания в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево". Александровское подворье чтобы, как шубу с барского плеча, подарить его компании кликуш из степашинского Императорского православного палестинского общества", – написал он.

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Портников обвинил Путина в "торговле евреями"

Портников обвинил Путина в "торговле евреями"

По словам Портникова, Путин попросту "торгует евреями", презирая историю.

"То, чем занимались в годы Второй мировой войны нацисты и их пособники! Человек, который меняет еврейскую девушку на здания в лучших традициях Холокоста, с невозмутимым и назидательным видом будет выступать на форуме Холокоста в одном из самых трагичных мемориалов современного мира в роли царя-освободителя еврейского народа под еврейские и прочие аплодисменты!" – отметил он.

"Это, конечно, никакая не гримаса истории. Это просто мерзость!" – возмутился Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Портникова возмутил тот факт, что Израиль предоставит слово президенту России Владимиру Путину на памятных мероприятиях в честь 75-летия освобождения заключенных концлагеря Аушвиц.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Виталий Портников
Место
Израиль
Тег
Израиль
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hunt andres
hunt andres
Видимо, не до кинца взорвался этот п*дарок.
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1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
_____________Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
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2
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Израильский телеканал Arutz 7 назвал участие президента Украины Владимира Зеленского во Всемирном форуме в Давосе провалом, а его заявления — абсурдными.
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2
1

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