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19 декабря • обновлено в 13:10
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"Порожняк не гонит!" Путин спрогнозировал ситуацию на Донбассе

1.5т
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Президент Российской Федерации Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что силовым путем войну на Донбассе не завершить и использовал хулиганскую фразу "Донбасс порожняк не гонит".

Так, отвечая на вопрос о Минских соглашениях и ситуации на Донбассе, он отметил, что конфликт можно решить только дипломатическим путем.

"Известная фраза "Донбасс порожняк не гонит". Она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений”, – заявил Путин.

Путин высказался о Донбассе

Путин высказался о Донбассе

Скриншот

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По его словам, проблема Донбасса – это отсутствие желания решать проблемы в тесной связи с людьми, а не силовым способом.

В сети припомнили, что фразу "Донбасс порожняк не гонит" использовал экс-президент Украины Виктор Янукович.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года.

Как писал OBOZREVATEL, Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе существуют только Минские соглашения.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
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