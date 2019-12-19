"Порожняк не гонит!" Путин спрогнозировал ситуацию на Донбассе

Президент Российской Федерации Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что силовым путем войну на Донбассе не завершить и использовал хулиганскую фразу "Донбасс порожняк не гонит".
Так, отвечая на вопрос о Минских соглашениях и ситуации на Донбассе, он отметил, что конфликт можно решить только дипломатическим путем.
"Известная фраза "Донбасс порожняк не гонит". Она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений”, – заявил Путин.
Путин высказался о Донбассе
Скриншот
По его словам, проблема Донбасса – это отсутствие желания решать проблемы в тесной связи с людьми, а не силовым способом.
В сети припомнили, что фразу "Донбасс порожняк не гонит" использовал экс-президент Украины Виктор Янукович.
Там гордые люди живут... 😷🤦♂️💩 pic.twitter.com/1wglSJ6u8u— Новости Кафки🦟ИнАг (@Kafka_News) 19 декабря 2019 г.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 19 декабря дал большую пресс-конференцию по итогам года.
Как писал OBOZREVATEL, Путин заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе существуют только Минские соглашения.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!