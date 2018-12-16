''Поддержу более достойного'': Порошенко дал ответы о предстоящих выборах

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов помогать на предстоящих выборах главы государства более достойному кандидату.

Будет ли он сам баллотироваться, сказать пока не может. Такие слова прозвучали во время пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ, которая прошла в Мистецькому арсеналі в Киеве.

На вопрос Сони Кошкиной от "Левого берега", что президент будет делать в 2019 году, если его не переизберут, Порошенко ответил, что не гонится за рейтингами.

Петр Порошенко Сегодня

"Я доверяю народу Украины. Уверен в его ответственном выборе. Если я приму решение идти в президенты, но будет кто-то более достойный, я ему помогу. Сейчас нет политиков, у которых бы не было негативного рейтинга", – подчеркнул он.

Волнуют президента, по его словам, успехи Украины, экономические показатели, церковь и ВСУ, а далеко не показатели на выборах. "У нас пока нет избирательной кампании", – заявил он, подтвердив, что окончательного решения по поводу своего участия еще не принял.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко ярко подколол Кремль с Томосом для Украинской православной церкви.