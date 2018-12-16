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''Поддержу более достойного'': Порошенко дал ответы о предстоящих выборах

2.2тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов помогать на предстоящих выборах главы государства более достойному кандидату.

Будет ли он сам баллотироваться, сказать пока не может. Такие слова прозвучали во время пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ, которая прошла в Мистецькому арсеналі в Киеве.

На вопрос Сони Кошкиной от "Левого берега", что президент будет делать в 2019 году, если его не переизберут, Порошенко ответил, что не гонится за рейтингами.

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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Сегодня

"Я доверяю народу Украины. Уверен в его ответственном выборе. Если я приму решение идти в президенты, но будет кто-то более достойный, я ему помогу. Сейчас нет политиков, у которых бы не было негативного рейтинга", – подчеркнул он.

Волнуют президента, по его словам, успехи Украины, экономические показатели, церковь и ВСУ, а далеко не показатели на выборах. "У нас пока нет избирательной кампании", – заявил он, подтвердив, что окончательного решения по поводу своего участия еще не принял.

Как сообщал OBOZREVATEL, Порошенко ярко подколол Кремль с Томосом для Украинской православной церкви.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
"Будет ли он сам баллотироваться, сказать пока не может." ))))) Жрите хохлы))
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
А достоинство он не сказал в чем будет измерять, какие единицы измерения у него в ходу, доллары, фунты или может сразу сантиметры? Не забывайте, что перед вами шулер, который держит в секрете правила игры, предлагая сыграть. Если бы в Украине главенствовала идея народа, которой основан Киев ещё в те времена, когда на предшествующем ему перевоза противоречия устранялись ради дела переправы, то не было бы проблем. В этом случае кто более достоин можно было бы выбрать из тех, кто больше других противоречий устранил и у кого эти противоречия были масштабнее. Но пока во власти шобла ПеПе идея народа для определения перспективного кандидата, ещё и народом, попросту невостребованна. Почему? Да потому что Порошенко и функционеры не только идею народа не признают, но и на сам народ чхать хотели, держат его ща болвана, которому немного лести и подачку с барского стола - со всем согласится. Не верить, что это так? Тогда спросите Порошенко что определяет народ Украины и делает единым его поколения в пространстве и времени. Ответа вам не будет, этому презику Украины знать это необязательно, как онмсчитает. И вообще, если народ будет чётко официально определён, то начнёт действовать ст.5 Конституции Украины, объявившая власть народной, в власть определённого народа уже невозможно будет игнорировать, выдавая за неё свои вытребеньки и набирая очки для себя и своего семейства перед "зарубежными партнёрами". Придётся отвечать перед народом за отсутствие гарантий для исполнения норм Конституции и узурпацию власти народа, шулер Порошенко, преступление есть и его можно обосновать, к ответу.
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Рыбак Георгий
Рыбак Георгий
Ильчук Андрей, впервые согласен.
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