Пятый Президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на своей странице в сети Facebook поздравил жителей оккупированного Россией Симферополя с Днем города.

По его словам, в Крыму и в Симферополе живут настоящие патриоты, которые продолжают борьбу за освобождение полуострова от оккупантов. И несмотря на то, что вопрос Крыма исчез с повестки дня нынешней власти, забывать о крымчан не позволят – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

OBOZREVATEL приводит текст поздравления:

"Сегодня, точно знаю, многие люди мыслями в Симферополе. Так сложилась история, что последние 236 лет этот день считают днем рождения города. Конечно, настоящая история гораздо глубже.

Первое античное скифское поселение на территории современного Симферополя возникло еще в III веке до н.э. Поэтому как бы не стремилась царская, советская, а ныне и российская пропаганда, Симферополь, это больше, чем 236. До 1784 года, вторжения Российской империи, город носил прекрасное крымскотатарское имя Акмесджит. Тогда, как и сейчас, российские захватчики хотели стереть из памяти людей славную историю Белой Мечети. Но я точно знаю – им это сделать не удастся!

На этом архивном видео один день с истории – 26 февраля 2014, когда Симферополь решительно выступил против сепаратистских решений Верховной Рады Крыма. Более 10 тыс крымских татар и крымчан других национальностей пришли тогда под здание крымского парламента. Они заявили, что Крым – это Украина, и не дали Москве показать желаемую для них картинку совкового единодушия, мол, Крым добровольно попросился в Россию. Нет, не просился.

28 февраля я прилетел в Симферополь, чтобы остановить разрушительные процессы, которые начались с попытки объявления незаконного референдума. Я хотел убедить депутатов в Симферополе, уберечь от роковых решений. Верховная Рада Крыма уже не работала. Она была окружена так называемыми "зелеными человечками" – военными РФ и цепью лиц в камуфляже, которые называли себя крымской самообороной. Они координировались офицерами спецслужб РФ. Я видел их собственными глазами. Вспоминая этот день, я горжусь поведением крымчан, которые в условиях российского вторжения подходили и четко выражали мне свою поддержку.

Уже более 6 лет Симферополь, наш славный Акмесджит, находится под российской оккупацией. Несмотря на притеснения агрессора в городе продолжают жить настоящие патриоты, которые любят и борются за Украину и ждут возвращения Крыма на Родину.

Несмотря на то, что вопрос освобождения Крыма исчез из повестки дня нынешней власти, мы не дадим забыть о крымчанах. Мы вас любим, мы о вас помним, мы боремся за объединение нашей большой украинской семьи. С Днем города, дорогие симферопольцы!"

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель политической партии "Европейская Солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил журналистов с профессиональным праздником, отметив, что "единственным и надежным оружием для противодействия гибридной войне является правда".