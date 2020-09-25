Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Чугуевом

Марина Погорилко Общество 22:34, 25.09.2020 Обновлено: 22:35, 25.09.2020

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей вечером 25 сентября вблизи г. Чугуев Харьковской области.

В своем Facebook он подчеркнул, что ждет от власти расследования и объявления дня траура.

"Ужасная авиакатастрофа под Чугуевом. Сочувствую родным и близким погибших. Трудно когда гибнут воины, молодые люди, у которых впереди была вся жизнь! Ожидаю объективного и честного расследования причин авиакатастрофы и объявления всеукраинского дня траура", – написал пятый президент.

Порошенко ждет расследования авиакатастрофы в Харьковской области.
Facebook Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине разбился самолет АН-26 ЗСУ с курсантами: 20 погибших и двое тяжело раненых, еще четырех человек разыскивают.

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