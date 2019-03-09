Порошенко вручил Шевченковские премии: имена лауреатов

В субботу, 9 марта, президент Украины Петр Порошенко вручил Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко.

Награды получили выдающиеся украинские деятели культуры и искусства. Вручение произошло в Каневе на Тарасовой горе, сообщает пресс-служба главы государства.

"В этом году Национальную премию получают выдающиеся украинские художники, которые сделали большой вклад в украинское национальное возрождение, получили не одну блестящую победу на культурном фронте. Да, именно на фронте, потому что теперь язык, культура, искусство, образование, информация для нас также поле борьбы за единство, за ценности и смыслы нашей жизни, за счастливое будущее Украины", – заявил Порошенко.

В этом году премию присудили режиссеру Роману Бондарчуку за полнометражный игровой фильм "Вулкан", публицисту Богдан Горынь за эссе-коллаж "Святослав Гординский на фоне эпохи" в двух книгах, режиссеру-постановщику Ростиславу Держипильскому за спектакли "Энеида" И. Котляревского, "Она - Земля" В. Стефаника, "НАМLЕТ" Шекспира, "Оскар и Розовая Дама" Э.-Э.Шмитт Ивано-Франковского национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Также Порошенко вручил премию писательницы Оксане Забужко за книгу "И снова я влезаю в танк ...", художнику Василию Чебаник за проект "Графика украинского языка", художественному руководителю - главному дирижеру заслуженного академического симфонического оркестра Украинского радио Владимиру Шейку.

Отметим, что в 2019 году размер премии установлен в размере 200 тысяч гривен.

Вручение премии им Шевченко president.gov.ua

Вручение премии им Шевченко president.gov.ua

Вручение премии им Шевченко president.gov.ua

Вручение премии им Шевченко president.gov.ua

Вручение премии им Шевченко president.gov.ua

Вручение премии им Шевченко president.gov.ua

Вручение премии им Шевченко president.gov.ua

Вручение премии им Шевченко president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко назвал лауреатов 2019 года.

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