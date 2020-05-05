Порошенко: врачи поставили власти "двойку" за подготовку к пандемии

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что власть провалила подготовку к эпидемии коронавируса на уровне медицинских учреждений, и это признают две трети врачей в Украине.

Вместо того, чтобы обеспечить медработников средствами защиты, в начале года миллионы масок были вывезены из Украины. Теперь благотворители вынуждены завозить защиту для медиков из Китая и Южной Кореи, сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Порошенко напомнил, что никакой ответственности за опустошение государственных запасов никто во власти до сих пор не понес.

"Обнародовано опрос врачей, которые находятся на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса. И 65% всех врачей Украины, представительство которых было опрошено, считают действия украинской власти по противодействию пандемии, оценивают их по 5-ти бальной системе на единицу или двойку. Две трети врачей", – подчеркнул Порошенко.

"А как можно оценивать действия власти, если сейчас в этой студии мы услышали, что в начале года правительство Украины не препятствовало вывозу из Украины миллионов защитных масок, которые продавались по цене 80 копеек. А после этого за государственные средства эти самые маски покупались дороже 20 гривен. Мы создали временную следственную комиссию, передали документы в правоохранительные органы. Вы думаете, кого-то привлекли к ответственности? Нет. Не нашли нарушений", – отметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко напомнил, что как в 14-м году на защиту армии, сегодня на защиту медиков стали волонтеры и меценаты, которые объединяют усилия и помогают стране.

"В Украину завезено средствами благотворителей 170 тысяч защитных костюмов. Дополнительно еще 130 тысяч завезла наша команда из Кореи и Китая. Все защитные костюмы были распределены совместно с Министерством здравоохранения по ключевым опорным больницам, ибо цель наша стоит защитить врачей. Дополнительно со специальными антивирусными очками, бахилами, перчатками, масками, со всем необходимым", – отметил пятый президент.

"Это делается потому, что мы должны защитить врачей, потому что в первую очередь – я говорю как пятый президент и Верховный Главнокомандующий – если ты хочешь выиграть войну, ты в первую очередь должен заботиться об армии. Наша армия противодействия коронавируса – это наши врачи" – убежден Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в партии "Европейская солидарность" заявили, что экономические проблемы в Украине начали накапливаться еще до начала пандемии коронавируса – только что закончился "запас прочности", созданный еще при президентстве Петра Порошенко.

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