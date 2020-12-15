Порошенко во вторую годовщину Томоса: 12 иерархов Московского патриархата подписали обращение относительно ПЦУ
12 иерархов УПЦ Московского патриархата в 2018 году поставили свои подписи под обращением к Вселенскому патриарху Варфоломею относительно автокефалии для Украинской Церкви.
Об этом в эфире программы "Зворотній відлік" на канале UA: Первый рассказал пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Политик не исключил, что когда-то они будут обнародованы.
"Эти подписи у Его Святейшества Вселенского патриарха, потому что они самостоятельно прислали. Я думаю, когда-нибудь не исключено, что он их обнародует. Один из них уже умер, и я могу назвать его имя – это Владыка Софроний Митрополит Черкасский. Двое, кто поставили подписи, присоединились к церкви. Я очень благодарен, что у Владыки Симеона и Владыки Александра хватило воли для того, чтобы присоединиться и стать учредителями новой церкви", – сказал Порошенко.
Нардеп также напомнил, что тысячи верующих на площади перед Святой Софией два года назад молились несмотря на мороз с надеждой, что автокефальная Украинская церковь будет.
"Хочу подчеркнуть, что без Божьей помощи там точно не обошлось. Это была позиция, когда очень мужественное решение принял Филарет. Я до сих пор благодарен ему за это. Очень мужественное решение принимали отдельные иерархи церквей, которые сказали, что они работают на объединенную церковь. Хочу воспользоваться возможностью каждому из них поблагодарить", – подчеркнул Порошенко.
Напомним: 15 декабря ПЦУ отмечает вторую годовщину своего появления. В этот день в 2018 году, на объединительном Соборе в Софии Киевской, была создана автокефальная Украинская православная церковь под эгидой Вселенского патриархата.
За два года ПЦУ признали 4 поместные церкви. Так, Православная Церковь Эллады признала ПЦУ как независимую, равноправную сестру в семье поместных православных церквей.
Также Синод Кипрской Православной Церкви поддержал решение Блаженнейшего Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостома II о признании автокефалии ПЦУ.
Старейший после Вселенского Патриархата Александрийский патриарх официально признал автокефальную ПЦУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Томос был подписан Вселенским патриархом Варфоломеем уже после наступления нового, 2019 года, 5 января.
Через четыре дня свои подписи под документом поставили все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле.
30 января 2019 Православная церковь Украины была официально зарегистрирована в Украине как религиозная организация.
Вселенский патриарх Варфоломей заявил, что ПЦУ является единственной канонической православной церковью в Украине.
РПЦ объявила бойкот патриарху из-за Украины.
Польская автокефальная православная церковь отказалась признавать ПЦУ.