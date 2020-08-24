Порошенко вместе с ветеранами принял участие в многотысячном Марше Независимости и обратился к украинцам

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной прошли во главе колонны ветеранов войны против российской агрессии во время многотысячного Марша Независимости, который состоялся в центре Киева. В торжественном шествии также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, руководитель штаба "Европейской солидарности" Александр Турчинов, ветераны, волонтеры, общественные активисты. Об этом сообщает сайт "Европейской Солидарности".

Участники акции несли огромный баннер с лозунгом "С Независимостью не шутят".

Участники акции несли баннер с лозунгом "С Независимостью не шутят" "Европейская солидарность"

"Сегодняшний день, этот парад ветеранов, парад Независимости, парад патриотов – пусть кто-то попробует запретить. Пусть кто-то скажет сотням тысяч людей, что такие парады не нужны. Мы уверены в том, что это сила, которая сохранит Украину. Это сила, которая не позволит преступной и некомпетентной власти пересечь "красные линии", за которыми стоит уничтожение государства. Уничтожение суверенитета, ликвидация и разрушение независимости. Ликвидация и разрушение армии, экономики, боевого духа, культурного основания – фундамента государственности", – убежден Петр Порошенко.

В параде ко Дню Независимости приняли участие ветераны, волонтеры, активисты "Европейская солидарность"

"Количество людей, участвующих в акции, дает серьезные основания для оптимизма и является очень тревожным звоночком власти – не шутите с Независимостью. С Независимостью не шутят", – добавил политик.

После марша тысячи украинцев собрались на Европейской площади, где прошла акция в поддержку объединения демократических сил "с Независимостью не шутят". В ходе акции Порошенко выступил с пронзительной речью.

"Здесь собрались неравнодушные люди. Те люди, которые в 2014-19 годах не давали концерты, не в диванной сотне служили, а с оружием в руках защищали страну и закладывали фундамент государственности. Сюда пришли те, кто уже полтора года следит, чтобы этот государственный фундамент не мог быть разрушен, как бы кто не старался. И знаете, пора признать, что фундамент оказался довольно крепким и устойчивым. Но это не дает оснований расслабляться! Более года назад люди немного сбились с дороги. Зеленые болотные огни люди ошибочно приняли за звезду-путеводитель. А болотная трясина иногда опаснее вражеских пуль", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко приняли участие в шествии ко Дню Независимости "Европейская солидарность"

Политик отметил определенный регресс, который переживает Украина в течение последнего года.

"Каждый из здесь присутствующих, каждый кто нас слышит – пусть спросит сам себя. Стало ли за последние 16 месяцев наше государство сильнее, стали ли сильнее оружием бойцы, сдерживающие российское нашествие на Востоке? Довольны ли они отводом с позиций, за которые заплачено кровь’ю побратимов, верят ли они, что агрессора можно преодолеть, просто перестав стрелять, увереннее ли себя чувствует украинская дипломатия? Ведь все чаще об Украине в мире говорят без Украины. Чего не было в наше время. Сильнее ли стала экономика?" – спросил Порошенко.

Лидер "Европейской cолидарности" сам озвучил ответы на сформулированные вопросы.

"16 месяцев назад вирус некомпетентности, вирус дилетантства, вирус безответственности поразил Украину. Мы с вами не тешили себя иллюзиями, но где-то в глубине души, в тревоге за будущее страны, все же предполагали, что со временем они как-то усвоят простые уроки, азы государственного управления? Может, попугай научиться говорить, а может медведь научится ездить на мотоцикле? К сожалению, власть ничему не научилась. Эксперимент с новыми лицами – провалился", – констатировал пятый президент.

Впрочем, по мнению политика, независимость государства не терпит шуток. И в Украине есть достаточное количество патриотов, которые способны сохранить суверенитет и будущее страны.

"Но с Независимостью не шутят. Президент – это не роль, а тяжелый крест и ответственная работа. Управление страной – не вечер юмора. Власть интеллектуально и организационно не способна решать те проблемы, которые стоят перед страной. Мы же с вами делаем все от нас зависящее , чтобы минимизировать вред, который "дилетантура комедиантов" наносит Украине", – отметил лидер "Европейской cолидарности".

В этом контексте местные выборы, которые пройдут одновременно по всей стране, являются очень важным политическим событием – отмечает Порошенко.

"От результата этой общенациональной кампании зависит не только исправность городской канализации или качество сельской дороги, но и судьба страны в целом, запрет ее федерализации. Местные выборы должны стать мощным корабельным ревуном, сигналом, который даст понять слугам, что "Триумфальное шествие зеленой власти" завершилось. Зелень опадает осенью", – говорит пятый президент.

Порошенко также подчеркнул готовность своей политической силы противостоять деятельности "пятой колонны" и попыткам осуществления реванша.

"Европейская cолидарность" – это украинская оппозиционная сила, способная защищать граждан Украины от власти дилетантов, олицетворенной командой Зеленского. Равно как и от реваншистов пятой колонны, сплоченных в ОПЗЖ. Оппозиционная платформа – это тоже оппозиция, но не украинская. Это российская оппозиция украинской государственности, это российская оппозиция к самому факту существования Украины как соборного, независимого Европейского государства! Нацеленность этой пятой колонны на завоевание местных советов в южных и восточных областях создает дополнительную угрозу территориальной целостности страны", – предостерег Порошенко.

"Чтобы предотвратить постепенное и временами малозаметное для широкой общественности сползание Украины обратно в сферу российского влияния, нужны единство и координация усилий государственных политических сил. Так как сегодня это произошло во время нашего с вами параде ветеранов... Несмотря на намерения внешних врагов, несмотря на малодушие внутренних предателей из пятой колонны, несмотря на вопиющее невежество и беспросветный дилетантизм нынешней власти я хочу вас заверить – все у нас точно будет хорошо!" – добавил политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко с женой почтили память воинов, погибших на Донбассе : они приняли участие в ежедневном церемониале "Колокола памяти", проводимом на территории Министерства обороны Украины. Кроме семьи пятого президента к церемонии присоединились Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош.

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