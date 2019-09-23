"Очень много параллелей": Порошенко сравнил Стуса с Сенцовым и Сущенко

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сравнил украинских политзаключенных с поэтом-шестидесятником Василием Стусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Такие эмоции у пятого президента вызвал фильм о Стусе "Запрещенный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

"Вечер воскресенья мы с Мариной и Алексеем провели в Кинотеатре "Жовтень". Украинский художественный фильм "Запрещенный" – художественный фильм о Василие Стусе режиссера Романа Бровко – знаковое кино. Посмотрел на одном дыхании", – написал Порошенко.

Петр Порошенко с семьей

Он провел параллели между Стусом, который боролся с советской властью, и Олегом Сенцовым, Романом Сущенко и другими бывшими пленниками России.

"Фильм рассказывает о жизни и борьбе с советской системой поэта-шестидесятника Василия Стуса. Увидел очень много параллелей между судьбой Стуса и Сенцова, Сущенко и других украинских политзаключенных. Есть над чем подумать. Фильм вызывает сильные эмоции. Очень советую", – отметил Порошенко.

Петр Порошенко с семьей на фильме "Запрещенный" Facebook Петр Порошенко

Петр Порошенко с семьей на фильме "Запрещенный" Facebook Петр Порошенко

Петр Порошенко с семьей на фильме "Запрещенный" Facebook Петр Порошенко

Петр Порошенко с семьей на фильме "Запрещенный" Facebook Петр Порошенко

Как писал OBOZREVATEL, 4 сентября, в день памяти известного украинского поэта и правозащитника Василия Стуса, в Оскаре состоялась гала-премьера бойопика – "Запрещенный".

Фильм показывает этап становления Стуса как поэта и борца за украинскую культуру, а также о тщетных попытках тоталитарной советской власти соблазнить поэта продать душу за "свободу".

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