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Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: в сети ажиотаж

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Президента Украины Петра Порошенко заметили вместе с женой Мариной Порошенко в одном из столичных супермаркетов.

Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил советник главы государства Юрий Бирюков в Facebook, сделав репост пользователя Андрея Бураховича.

Мужчина опубликовал снимок Петра и Марины Порошенко со своими детьми, которые "попросили сфотографировать их с дядей, похожим на президента".

Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: фото

Данное событие вызвало колоссальный ажиотаж в сети. Пользователи были крайне удивлены узнать о таком выходе в свет президентской семьи, сделав в ее адрес множество комплиментов.

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"Господи, в кое-то веки и у нас семья президента такая, как в приличном обществе принято", "И детям память будет! Будут с внуками изучать историю Украины, и покажут им фото: вот в учебнике о роли Порошенко в становлении независимой Украины, а вот наше фото в обнимку с ним", "Ничего себе за хлебушком сходили!" "Это уже история для детей и воспоминания", — пишут в сети.

Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: фото
Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: фото
Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: фото
Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: фото
Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: фото
Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена президента Марина Порошенко привела сеть в восторг шикарным образом во время мероприятия во Франции.

Персоны
Петр ПорошенкоМарина Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Ага , вальцман любит устраивать дешовое шоу , смотрите я " народный президент" к людям вышел . Расстрелять гниду и конфисковать все !!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Для тупого рагулья и такой пиар сойдёт. В цивилизованных странах такое не прокатывает
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Вальцман хоть ходи в супермаркет хоть не ходи . Ты лицимер и трусливая мразь !
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