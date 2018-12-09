Порошенко с женой ''поймали'' в супермаркете: в сети ажиотаж

Президента Украины Петра Порошенко заметили вместе с женой Мариной Порошенко в одном из столичных супермаркетов.

Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщил советник главы государства Юрий Бирюков в Facebook, сделав репост пользователя Андрея Бураховича.

Мужчина опубликовал снимок Петра и Марины Порошенко со своими детьми, которые "попросили сфотографировать их с дядей, похожим на президента".

Данное событие вызвало колоссальный ажиотаж в сети. Пользователи были крайне удивлены узнать о таком выходе в свет президентской семьи, сделав в ее адрес множество комплиментов.

"Господи, в кое-то веки и у нас семья президента такая, как в приличном обществе принято", "И детям память будет! Будут с внуками изучать историю Украины, и покажут им фото: вот в учебнике о роли Порошенко в становлении независимой Украины, а вот наше фото в обнимку с ним", "Ничего себе за хлебушком сходили!" "Это уже история для детей и воспоминания", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жена президента Марина Порошенко привела сеть в восторг шикарным образом во время мероприятия во Франции.