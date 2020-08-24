Порошенко с женой почтили память воинов, погибших на Донбассе. Фото

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко с супругой Мариной приняли участие в традиционной церемонии почтения памяти военнослужащих ВСУ, погибших в этот день в разные годы в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины. В церемониале также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский, командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош, ветераны российско-украинской войны. Об этом сообщается на сайте "Европейской солидарности".

В церемониале также приняли участие Герой Украины, генерал-лейтенант Михаил Забродский и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош eurosolidarity.org

"Мы вспоминаем украинских героев, которые отдали свою жизнь для того, чтобы Украина как государство состоялась. И эта независимость получила шанс существовать. Говорят, что украинская независимость, которой уже тысячи лет, возродилась 29 лет назад. А может, и 6 лет. Потому что именно 6 лет назад Украина и украинцы поняли, что наша независимость, суверенитет и государство в опасности, и стали вместе: украинские воины, добровольцы, волонтеры, неравнодушные граждане, священники, украинцы по всему миру – стали, чтобы защитить Украину", – отметил Порошенко.

По словам политика, усилия антиукраинских сил по обесценениванию подвига украинских воинов не увенчаются успехом.

"Находятся негодяи, которые говорят – подождите, пройдет 5-10 лет, и они сделают все для того, чтобы украинцы забыли об этом. Чтобы кровь, пролитая украинцами, рассосалась. Мы обязаны этого не допустить. Мы должны помнить о каждом" – убежден Порошенко.

Порошенко требует отметить высокими государственными наградами погибшего разведчика Ярослава Журавля и его побратима Андрея Пидлисного, который получил ранения, пытаясь спасти товарища eurosolidarity.org

Пятый президент также озвучил требование о присвоении высоких государственных наград погибшему при выполнении боевого задания разведчику Ярославу Журавлю и его побратиму Андрею Пидлисному, получившему тяжелые ранения, пытаясь спасти жизнь раненому Журавлю. До сих пор ни один из них не был награжден. Однако, по сообщениям СМИ, награды от власти получили другие люди.

"Мы должны помнить о Ярославе Журавле, который погиб, потому что ждал фронте политической воли о том, чтобы его, раненого, эвакуировать на нашу терриорию. Мы требуем присвоения Ярославу звания Героя Украины. Так же, как мы требуем награды для Андрея Пидлисного, который сделал все для того, чтобы спасти Ярослава. Только тяжелая контузия во время минометного обстрела помешала ему это сделать", – отметил пятый президент.

В традиционном церемониале "Колокола памяти" приняли участие ветераны войны на Донбассе eurosolidarity.org

"Мы должны учиться на примерах таких поступков. Так надо любить Украину. Так любят ее все украинцы. Когда мы будем об этом помнить, всего с Украиной будет хорошо. И мы победим", – добавил Порошенко.

В мемориальном комплексе "Зал памяти" ежедневно чтят память воинов, погибших в боях за Украину eurosolidarity.org

Напомним, мемориальный комплекс "Зал памяти" на территории Министерства обороны Украины был открыт 14 октября 2018 года при содействии и инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко. Здесь ежедневно чествуют погибших военнослужащих всех военных и правоохранительных формирований, погибших в боях за Украину.