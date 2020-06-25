Порошенко рассказал, как заставить Россию уйти из Крыма и Донбасса

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает экономический кризис в России уникальным шансом для Украины и мировой антипутинской коалиции заставить страну-агрессора уйти с оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В интервью Сергею Жадану в эфире волонтерской радиостанции "Тризуб ФМ" пятый президент заявил, что для этого надо не заглядывать в глаза Путину, а укреплять международную солидарность вокруг нашего государства, передает пресс-служба партии.

Также Порошенко поделился впечатлениями от встреч с Путиным в рамках нормандского формата и еще раз подчеркнул, что именно российский президент несет ответственность за войну против Украины.

"Я постоянно видел его глаза, но в составе Нормандского формата, когда рядом со мной были канцлер Германии и президент Франции. Желание мира я там точно не увидел. Ненависть к Украине и украинцам я там видел. Именно Путин внес в Совет Федерации РФ законопроект о предоставление ему разрешения на применение вооруженных сил на территории других стран. Путин подписал указ об аннексии Крыма, именно Путин дал директивы начальнику Генштаба для того, чтобы ворвались российские десантники в августе 2014-го", – напомнил Петр Порошенко.

"Я был твердо убежден – совместными усилиями мы способны победить. Не только и не столько на поле боя. Не только и не столько военной силой – хотя не имея современной прочной, патриотической, профессиональной армии, это будет сделать невозможно. Но вдобавок к этому нам нужны были санкции. И они были введены именно за нарушение выполнения Минских договоренностей – именно со стороны России. Для этого нам нужна была международная солидарность, когда весь мир объединился против Путина, поддерживая Украину", – отметил пятый Президент.

"За очень короткий срок весь мир объединился в нашу пользу. И на сегодняшний день, когда упала цена на нефть, когда в России глубокий кризис с 5 процентным падением ВВП, когда российская экономика не способна финансировать этот "чемодан без ручки", – есть уникальный шанс укрепить международную солидарность и заставить Россию уйти из Донбасса и Крыма, выполняя те обязательства, которые были подписаны под общим давлением Нормандского формата, ЕС и американских партнеров", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Порошенко подчеркнул, что Путин понимает только язык санкций. "Мира нету. Желание мира – тоже нет. Но он понимает, когда есть общее мировое давление, которое требует устранить нарушения международного права", – отмечает Порошенко.

Петр Порошенко также напомнил, что его команде удалось впервые в истории добиться в международных судах применения конвенций ООН против страны-агрессора. "Подчеркиваю: мы впервые в мировой истории применили конвенции ООН для того, чтобы привлечь Россию к ответственности в качестве агрессора. Это было относительно агрессии Российской Федерации против военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. И это было относительно нарушения конвенции по финансированию терроризма, когда российские террористические подразделения ворвались на наши территории. И непосредственную ответственность за нарушение международного права несет лично президент РФ Путин", – отметил Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что мир на базе международного права будет достигнут в случае, когда российские вооруженные формирования будут выведены за территорию Украины. "С применением, кстати, миротворческих подразделений, базирующихся на решении Совета Безопасности ООН, потому что это обеспечит выдавливание с украинской территории оккупационных российских войск. Разоружение незаконных вооруженных формирований, выбрасывание тяжелой техники и артиллерии за участок российско-украинской границы, потому что именно это указано как приоритетные вопросы безопасности характеристики Минских договоренностей, где и стоит подпись – обязательства Путина как непосредственного участника вооруженной агрессии против Украины", – резюмировал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко на встрече с госпослом Германии обсудили политические преследования в Украине и агрессию России.