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26 апреля • обновлено в 11:33
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Порошенко призвал вспомнить тех, кто спасал мир в Чернобыле

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Взрыв на Чернобыльской АЭС - это трагедия, которая изменила жизнь целых поколений и показала, к каким последствиям могут привести попытки игнорировать правду. Эта катастрофа выявила очередное преступление тоталитарного СССР. Об этом в годовщину трагедии заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, который навсегда изменил тысячи человеческих жизней и разоблачил очередные преступления империи лжи – Советского Союза. Чернобыльская катастрофа показала человечеству, что бывает, если игнорировать правду, и напомнила, что жертвами преступного бездействия можем стать не только мы сами, но и наши дети, следующие поколения", - отметил Порошенко.

По мнению политика, Украина еще долго будет преодолевать последствия катастрофы – и обязана помнить тех, кто отдал жизнь, чтобы спасти мир.

"До сих пор Чернобыль для Украины – это боль и постоянное испытание. До сих пор мы боремся с его последствиями – экологическими, медицинскими, социально-экономическими. Сегодня мы не только чтим память погибших в той страшной трагедии, но и кланяемся людям, которые ценой своей жизни и здоровья защитили Украину и мир от ядерной катастрофы", - заявил Порошенко.

"Всем, кого не с нами – вечная память. Всем, кто рядом – доброго здоровья, мира и благополучия", - добавил пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко призвал немедленно принять банковский закон и поставил Зеленскому ультиматум из-за защиты медиков во время пандемии COVID-19.

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Автор
Лилия Рагуцкая Лилия Рагуцкая
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Pollak John
Pollak John
какой же ты всё таки мерзкий , Петя .
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Как космонавтика и Днепрогэс - це укроиньци побудували! А как Чернобыль - це не мi, це все кляти мocкали зробыли!
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Кристина Cтефанова, МРІЯ.тоже "українська"
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Голодомор 2.0
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