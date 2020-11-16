Порошенко призвал власти срочно бесплатно протестировать украинцев на COVID-19

Марина Погорилко Общество 19:07, 16.11.2020 Обновлено: 19:14, 16.11.2020

Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, опубликовав видеообращение в своем Facebook. Также политсила предложила план преодоления эпидемии коронавируса, одной из важнейших частей которого является массовое тестирование.

Так, фракция "ЕС" в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с COVID-19.

"Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и пресечение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Общее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места", – убежден Порошенко.

"В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания", – объяснил пятый президент.

Порошенко призвал власти срочно протестировать украинцев на коронавирус
Facebook Петра Порошенко
Он считает, что только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун
Facebook Петра Порошенко

Как сообщал OBOZREVATEL, также в "Европейской Солидарности" призвали власти считаться с мнением украинских предпринимателей и озвучили их требования.

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