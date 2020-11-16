Порошенко призвал власти срочно бесплатно протестировать украинцев на COVID-19

Украина по примеру Словакии и Австрии должна срочно провести массовое бесплатное тестирование граждан.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, опубликовав видеообращение в своем Facebook. Также политсила предложила план преодоления эпидемии коронавируса, одной из важнейших частей которого является массовое тестирование.

Так, фракция "ЕС" в парламенте подала законопроект, предусматривающий восстановить Фонд борьбы с коронавирусом и 27 миллиардов гривен направить исключительно на борьбу с COVID-19.

"Только всеобщее бесплатное тестирование позволит предотвратить локдаун и пресечение экономической активности, к чему ведет страну патологическая слабость и преступное бездействие власти. Общее тестирование позволит оставить на карантине только больных и инфицированных, а остальные смогут осуществлять полноценную экономическую деятельность. И будут сохранены рабочие места", – убежден Порошенко.

"В течение нескольких недель предлагаем и требуем обеспечить бесплатное полное тестирование по примеру Словакии и Австрии. Это следует сделать для эффективного разрыва цепочек заболевания", – объяснил пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в "Европейской Солидарности" призвали власти считаться с мнением украинских предпринимателей и озвучили их требования.