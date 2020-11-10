Порошенко призвал власти прекратить преследование патриотов Украины

Действующая украинская власть боится и преследует патриотов, волонтеров и ветеранов, которые становятся на защиту страны.

Об этом заявил пятый Президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время митинга в поддержку Софии Федины и Маруси Зверобой во Львове, сообщила пресс-служба партии.

"Дадим ли мы Украине вернуться ко временам Януковича, когда судили патриотов за пост в Фейсбуке, дадим ли мы превратить Украину в Россию Путина или Беларусь Лукашенко, где патриотов бросают за решетку только за свободу слова или свободу собраний? Причем бросают за решетку именно волонтеров, патриотов и воинов, потому что они их боятся. Они никогда их не понимали, так же, как не понимали и не любили Украину и украинское", – подчеркнул Порошенко.

"Когда надо было встать на защиту Украины, это сделала Маруся Зверобой во время службы в десантно-штурмовых войсках, это сделала волонтер и доброволец София Федина, которая бросила домашний уют, будучи международником, преподавателем, певицей, голосом Майдана, потому что считала, что ничего важнее для нее, чем быть на фронте и помогать армии, в жизни не существует", – напомнил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что, защищая патриотов, украинцы защищают государство. "Мы должны здесь в суде защитить Украину – защитить Марусю Зверобой и Софию Федина так, как они эти шесть лет защищают Украину – не только от российских нападающих, но и от "потерпевших", – отметил он.

"Я надеюсь, что суд примет правильное решение. Хотя правильно было бы осудить каждого, кто поставил свою подпись под фейком, каждого псевдоследователя, псевдопрокурора: услышьте, к вам руки дойдут. Каждый, кто издевается над украинскими патриотами и над украинским защитниками – остановитесь. Надеюсь, что у Маруси и Софии 60 дел не будет. Мы победим раньше. Нас, украинцев, не запугаешь. Вместе – к победе", – отметил Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса Центра Разумкова свидетельствуют о росте электоральной поддержки Петра Порошенко среди украинцев. Так, если бы президентские выборы проводились в ближайшее время, он бы вышел во второй тур вместе с Владимиром Зеленским.