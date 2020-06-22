Порошенко призвал власти к решительному противодействию диверсиям пророссийских сил

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал украинскую власть прекратить смотреть сквозь пальцы на преступления "пятой колонны" и осознать необходимость решительного противодействия диверсиям пророссийских сил. Это нужно для того, чтобы защитить наше стратегическое сотрудничество с США и исключить возвращение Украины в сферу российского влияния.

Об этом сообщила пресслужба политсилы в связи с еще одним выстрелом фейками с целью подорвать украинское-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины.

"Кремль вмешивается в американские выборы и привлекает к этому свою агентуру в Украине. Другая цель очередной фабрикации из бесед украинских и американских чиновников – сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить двухпартийную поддержку Украины Соединенными Штатами", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что, основываясь на такой поддержке, Украина в свое время смогла организовать прямые поставки американского оборонного оружия, в частности "Джавелинов", патрульных катеров класса "Айленд". Проводила совместные военные учения. Наладила работу военных инструкторов и обмен разведывательными данными. Смогла получить газовую независимость от России. И получить финансово-кредитную поддержку Украины на решение социальных и оборонных вопросов.

По его словам, это было особенно важно, когда страна переживала глубокий кризис, вызванный российской агрессией. Успех партнерства со США для Украины был и остается вопросом жизни и смерти. Пятый президент напомнил, что без поддержки такой сверхдержавы как США, Украина не смогла бы выстоять в неравной борьбе против российской агрессии.

"Это прописная геополитическая истина. Она очевидна для Кремля. Надеюсь, эту истину понимает и украинская власть", – подчеркнул он.

Порошенко отметил, что, как и предыдущие "разоблачения", очередные "сливы" заслуживают одной единственной реакции – привлечения к ответственности представителей "пятой колонны", которые засветились в этой спецоперации. "Обличителем" вновь выступил выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского.

"А кагэбэшники, как известно, бывшими не бывают. Такое клеймо – навсегда. Разоблачить известных сценаристов очередной информационной атаки против Украины и нашего стратегического партнерства с Соединенными Штатами – ответственность нынешней украинской власти", – подчеркнул Порошенко, выразив надежду на решительное противодействие украинской власти диверсиям пророссийских сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью американскому телеканалу CNN Петр Порошенко заявил о желании Кремля рассорить Украину и США.