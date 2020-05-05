Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что количество тестов на коронавирус в Украине должно быть увеличено минимум в десять раз, иначе карантин уничтожит экономику государства.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV. Порошенко отметил, что власти неоднократно отчитывалась перед обществом о миллионах якобы закупленных тестов, однако пока Украина занимает последнее место в Европе по количеству протестированных на миллион населения.

Пятый президент обратился к главному санитарному врачу Виктору Ляшко с призывом срочно увеличить количество тестирований.

"Проблема не в объяснениях. Проблема в сухой статистике. Нам надо делать 30 тысяч тестов в сутки, мы делаем 4 тысячи. Если не хватает лабораторий, то скажите, я их привезу. Если не хватает тестов, у нас нет этих 2 миллионов, скажите. Их благотворители, волонтеры, мы так делали в 2014, привезем. Если вопрос организационный, то тоже скажите", – предложил лидер "Европейской солидарности".

По его убеждению, каждый врач и пациент должен пройти тестирование на коронавирус.

"Каждый пациент, который обращается к врачу, – безразлично к какому, семейному или врачу скорой помощи, или к врачу в опорных больницах, – должен пройти тестирование. Простестовано за все время – уже почти два месяца существования карантина, потому что 3 марта был первый случай заболевания на коронавирус в Украине – чуть больше 100 тысяч. За вчерашний день протестировано 4700, в то время как в Германии, в других странах тестируются столько за день, сколько у нас за месяц", – отметил Порошенко.

"Это либо ложь и этих тестов нет, и мы на сегодняшний день издеваемся над врачами, над пациентами. Сегодня мы вообще ужасный случай, когда родители онкобольных детей обратились в фонд "Таблеточки", который очень известен и имеет высокий уровень доверия, потому что родителям онкобольных детей предложили, чтобы они из собственного кармана заплатили за тестирование их детей", – сообщил Порошенко.

"На сегодняшний день эта лаборатория стоит от 17 тысяч долларов или даже дешевле, а один тест стоит в Китае при большой партии от 5 до 14 долларов. И уже 150 миллионов гривен на миллион тестов мы выделили в бюджете, в специальном фонде для того, чтобы Украина не имела никакой остановки с тестированием. Почему это так организовано. Почему в районных больницах нет тестов? Почему врачи вынуждены на сегодняшний день рисковать собственным здоровьем или жизнью из-за нерасторопности или хаоса действий власти?", – отметил пятый президент.

Он отметил, что украинцы должны объединиться для того, чтобы каждый пациент был протестирован.

"Мы должны объединиться для того, чтобы пациент с подозрением, с болезнью, который обратился к семейному врачу, к врачу скорой, в больницу, он гарантированно и быстро был протестирован. Сейчас этого нет. "Горячими линиями", а не лабораториями и тестами, здесь не спасешь ситуацию", – убежден Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Европейская солидарность" собрала 150 подписей для проведения внеочередного заседания парламента, на котором требует проголосовать законы о страховании врачей и о массовом тестировании на коронавирус.