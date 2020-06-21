Лидер "Европейской Солидарности", пятый президент Петр Порошенко в соцсетях призвал пользователей подписать петицию о необходимости создания украинских субтитров на популярных мировых платформах. Он также рассказал о нескольких простых правилах, соблюдение которых позволит эффективно популяризировать язык в мире и прекратить дискриминацию украинцев по языковому признаку. Об этом сообщается на сайте "Европейской Солидарности".

"Друзья, в сети сейчас набирает обороты петиция по внедрению украинского дубляжа и субтитров на популярных платформах для просмотра фильмов и сериалов: Netflix и Amazon Prime Video. Это очень правильная и нужная инициатива! И чтобы это стало возможным, мы сами должны четко продемонстрировать: украинцы читают, смотрят, и слушают на украинском! ", – заявил Порошенко.

По его мнению, желание украинцев получать контент на родном языке важно донести до крупнейших медийных платформ мира.

"Это должен почувствовать Facebook, Apple и YouTube, это должен увидеть Netflix и Amazon. Увеличение количества украиноязычных пользователей является весомым аргументом для бизнес-ориентированных компаний", – убежден пятый президент.

Порошенко также сформулировал перечень простых рекомендаций, которые помогут популяризировать украинский язык в мире и добиться, чтобы для граждан нашего государства соцсети и большие медийные платформы предлагали возможность пользоваться родным языком.

"Если мы хотим, чтобы мир говорил с нами на украинском, стоит начать с простых шагов: выбрать украинский основным языком в браузере и в соцсетях Facebook и Youtube; слушать украинский в Apple Music и просматривать украиноязычный контент на YouTube; избирать украинский дубляж и субтитры, смотреть, слушать, читать на украинском везде, где уже сейчас такая возможность есть; подписать петицию к Netflix и Amazon.

"Борись за украинское!", – призвал Петр Порошенко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине снова вспыхнул скандал из-за языка, на этот раз - русского: некоторые блогеры возмутились отсутствием русскоязычного меню в сети ресторанов быстрого питания "МакДональдс" и объявили "бойкот". Вместе с тем немалое количество пользователей Facebook выступили в поддержку заведения.

Вместе с тем, усилилась активность в направлении пересмотра действующего закона о языке. В начале июня стало известно, что Рада готовится усилить защиту "прав русскоязычных"