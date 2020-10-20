Порошенко призвал открыть "Феофанию" и ведомственные больницы для больных коронавирусом

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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Порошенко призвал открыть 'Феофанию' для лечения коронавируса

Для приема больных коронавирусом украинская власть должна открыть ведомственные больницы Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Госпогранслужбы, Укрзализныци и правительственную больницу в Феофании.

Соответствующее заявление сделал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, отметив, что там есть все необходимое для лечения, в то время как остальные больницы переполнены

"Почему в больницах Министерства внутренних дел, в больницах железной дороги, пограничников, СБУ и в конце концов в Феофании мы не имеем отделений, где бы госпитализировали и больных коронавирусом? Там есть кислород, там есть врачи – и там нет больных коронавирусом. В то время как больницы забиты до отказа. У меня минимум двадцать звонков в день с просьбой "спасите жизнь моей близкого человека, я не могу его госпитализировать нигде, в том числе и в Киеве", – говорит Порошенко.

"Когда говорят, что у нас 100% заполненность больниц – это не просто так. Это суточные очереди скорых, которые не могут госпитализировать человека. Это отчаяние мамы, которая не может положить в больницу сына с тяжелой болезнью. Это абсолютная, преступная бездеятельность, некомпетентность власти, которая потеряла семь месяцев для того, чтобы подготовить страну, кровати, лекарства, кислород, врачей к противодействию этой страшной болезни", – убежден пятый президент Украины.

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