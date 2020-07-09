Порошенко призвал Евросоюз наказать Россию санкциями за дезинформацию

Пятый президент Украины, председатель партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко выступил на форуме Европейской народной партии по вопросам противодействия пропаганде, где призвал коллег наказать Россию санкциями за дезинформацию, направленную на подрыв безопасности и стабильности в Европе.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", он принял участие в мероприятии по приглашению руководства ЕНП.

Отмечается, что, кроме Порошенко, на форуме также присутствовали вице-президент Европейской Комиссии Маргаритис Щинас, член Европейской Комиссии Мария Габриэль, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, депутаты Европейского Парламента и члены национальных парламентов – представителей политической семьи Европейской народной партии.

Порошенко во время выступления ознакомил европейских коллег с опытом противодействия украинских властей российской гибридной агрессии, включая дезинформацию и пропаганду в 2014-2019 годах. Он отметил, что Россия использует Украину как полигон в испытании различных форм гибридной войны, в частности информационных, которые имеют целью подрыв общественного доверия к власти, к политическим кругам и государственным институтам.

По словам пятого президента, в своих гибридных кампаниях Россия активно использует и манипулирует свободой слова и СМИ. Поэтому Порошенко считает, что важным элементом борьбы с деструктивным влиянием дезинформации должны стать активизация международного сотрудничества для противодействия гибридным угрозам, осуществления обменов по лучшим практикам борьбы с дезинформацией, усиление разъяснительной работы среди граждан о гибридных угрозах и методах противодействия.

Лидер "ЕС" призвал Евросоюз рассмотреть возможность введения санкций против России за дезинформационную кампанию, направленную на подрыв безопасности и стабильности на европейском континенте.

По просьбе участников форума Петр Порошенко сообщил о состоянии верховенства права и правосудия в Украине и опасности инструментализации системы судопроизводства в политических целях.

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