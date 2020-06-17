Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства
Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.
Как сообщила пресс-служба "ЕС", он был приглашен Президентом Европейской народной партии Дональдом Туском, который тоже присутствовал на встрече. В мероприятии также приняли участие Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении, лидеры других политических партий – членов семьи Европейской народной партии.
В своем выступлении Порошенко выразил благодарность лидерам Евросоюза и Европейской народной партии за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с ЕС.
Пятый президент Украины призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.
"Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств – Украины, Грузии и Молдовы – и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС", – подчеркнул Порошенко.
Пятый президент выразил надежду на политическую поддержку со стороны ЕНП и последующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины.
В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины Петр Порошенко обратил внимание лидеров ЕНП на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.
"Россия продолжает агрессию против Украины на Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на юге Украины – мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка", – отметил пятый Президент.
Он проинформировал лидеров Европейской народной партии о ситуации на Донбассе, продолжающуюся ползучую аннексию Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.
Также Порошенко отметил важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.
"Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине – основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это – прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждение отношений с Западом и возвращение в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстою и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня – не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".
Как сообщал OBOZREVATEL, также Петр Порошенко встретился с послом Японии в Украине Такаши Кура. Он выразил благодарность за твердую и надежную поддержку Украины со стороны Японии, прежде всего в рамках Семерки, по противодействию современным вызовам и угрозам, в том числе в преодолении последствий пандемии коронавируса.