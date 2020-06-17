Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии по вопросам Восточного партнерства.

Как сообщила пресс-служба "ЕС", он был приглашен Президентом Европейской народной партии Дональдом Туском, который тоже присутствовал на встрече. В мероприятии также приняли участие Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, Президент Республики Кипр Никос Анастасиадес, Федеральный Канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, главы правительств Болгарии, Ирландии, Латвии, Словении, лидеры других политических партий – членов семьи Европейской народной партии.

В своем выступлении Порошенко выразил благодарность лидерам Евросоюза и Европейской народной партии за постоянную активную поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и реализации реформ, направленных на укрепление демократических институтов, ускорения экономического развития и всестороннего сближения с ЕС.

Пятый президент Украины призвал Европейскую народную партию оставаться мощным двигателем интеграции восточноевропейских стран в Евросоюз.

"Дальнейшее развитие Восточного партнерства после 2020 года должно отражать четкие европейские устремления ассоциированных с ЕС государств – Украины, Грузии и Молдовы – и предусматривать новые инструменты для более глубокой политической и экономической интеграции в ЕС", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко принял участие во встрече лидеров Европейской народной партии Европейская Солидарность

Пятый президент выразил надежду на политическую поддержку со стороны ЕНП и последующего председательства Германии в Совете ЕС евроинтеграционного курса Украины.

В контексте продолжающейся российской агрессии против Украины Петр Порошенко обратил внимание лидеров ЕНП на продолжение системных антиукраинских и антиевропейских кампаний со стороны Москвы.

"Россия продолжает агрессию против Украины на Донбассе и в Крыму, убивает украинских военных и гражданских, игнорирует выполнение Минских договоренностей, готовит военную операцию на юге Украины – мы должны объединить усилия и остановить преступные действия Кремля против украинского государства и международного правопорядка", – отметил пятый Президент.

Он проинформировал лидеров Европейской народной партии о ситуации на Донбассе, продолжающуюся ползучую аннексию Россией Азовского моря и Керченского пролива, нарушение прав человека и милитаризацию Крымского полуострова, а также усиление кибератак и дезинформационных кампаний против Украины.

Также Порошенко отметил важность усиления внимания со стороны международного сообщества к состоянию соблюдения украинскими властями принципов верховенства права и независимости правосудия, а также предотвращения практики политически мотивированных преследований.

"Прямо на ваших глазах Украина возвращается во времена Януковича, которые, как казалось, остались в далеком прошлом. На ваших глазах происходят реванш, политическая месть и политически мотивированные преследования оппонентов, активистов, волонтеров, военных. Под ударом оказались демократия и верховенство права в Украине – основополагающие элементы общих ценностей, Соглашения об ассоциации, наших отношений с ЕС и НАТО. Это – прямой путь к международной изоляции Украины, охлаждение отношений с Западом и возвращение в орбиту влияния Кремля. Все это мы уже видели в 2013 году и мы не дадим этому повториться. Что касается меня лично, то я выстоял против российской агрессии в самые сложные времена, а потому выстою и перед политически мотивированным преследованием со стороны новой власти. Главное сегодня – не Порошенко, а сохранение демократической европейской Украины", – подчеркнул лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Петр Порошенко встретился с послом Японии в Украине Такаши Кура. Он выразил благодарность за твердую и надежную поддержку Украины со стороны Японии, прежде всего в рамках Семерки, по противодействию современным вызовам и угрозам, в том числе в преодолении последствий пандемии коронавируса.