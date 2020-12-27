Порошенко пригласили на каток воспитанников детдомов

Петр и Марина Порошенко устроили настоящий новогодний праздник для воспитанников детдомов. В зимнем городке ROSHEN Winter Village 23 детей, которые воспитываются в детдоме семейного типа семьи Дейкун, в детдоме "Надежда" из села Мокрец Киевской и Броварского Центра реабилитации детей с инвалидностью развлекались, катались на коньках и, конечно же, получали новогодние подарки.

"Нам нужен праздник, нужен позитив, нужен хороший настрой. Я думаю, что лучшим местом для хорошего настроения является Roshen Winter Village. Это даже не каток – это зимняя сказка. Причем зимняя сказка не только для детей и подростков, зимняя сказка для всех. Здесь мы видим горящие глаза, улыбки людей", – поделился эмоциями Петр Порошенко.

Порошенки пригласили на каток воспитанников детдомов

Порошенки пригласили на каток воспитанников детдомов

"И здесь мы в очередной раз видим, что все, что делает Рошен, все, что делает Фонд нашей семьи, фонд Порошенко, начиная от конфет и заканчивая театром на Подоле, начиная от ремонта и создания отделения Охматдет – и заканчивая Кременчугской больницей – это все самого высокого качества, это несет людям радость", – отметил пятый президент.

"Очень важно, чтобы мы не забывали постоянно заботиться о тех, кто рядом с нами и нуждается в нашей помощи. От того, какое мы с вами следующее поколение воспитаем – будет зависеть, какой Украина будет в будущем", – сказал депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко.

Порошенки пригласили на каток воспитанников детдомов eurosolidarity.org

Порошенки пригласили на каток воспитанников детдомов eurosolidarity.org

Порошенки пригласили на каток воспитанников детдомов eurosolidarity.org

Порошенки пригласили на каток воспитанников детдомов eurosolidarity.org

"Я очень искренне желаю в 2021 году нашему государству и нашему украинскому народу победы, мы ее заслужили. С Новым годом! Веселых праздников!", – пожелал лидер "Европейской Солидарности".

Как известно, компания Рошен много лет реализует масштабные социальные проекты. В частности, за счет компании построен Театр на Подоле (инвестиции составили 177 млн грн). В 2020 году был завершен капитальный ремонт отделения онкогематологии и создано отделение аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака. Общий бюджет проекта, который длился почти 2 года, составил 50 млн. гривен.

Почти 90 млн. грн компания Рошен потратила на благотворительную помощь больнице "Охматдет". Рошен оказывает финансовую поддержку Киевскому детскому кардиоцентру и Кременчугской городской детской больнице. 50 млн грн компания передала на реконструкцию зоопарка в Черкассах. С начала российской агрессии семья Порошенко потратила 700 млн грн на нужды армии и инфраструктурные проекты для военных.

С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания Рошен и волонтеры передали медучреждениям более 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц. Более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных COVID-19.