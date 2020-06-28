Порошенко предложил Зеленскому новую дату Дня Конституции

Закрепив в Конституции Украины курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, законодатели создали предохранитель от возможного геополитического разворота государства. И любая власть теперь обязана обеспечивать соблюдение стратегического курса, а задача проевропейской части общества - не дать пренебречь этими положениями Конституции.

Об этом в День Конституции заявил пятый президент, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко в приветственном видео на свой странице в Facebook.

"Почти полтора года назад по инициативе нашей команды в Конституции появилась новая норма – о европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины. Основной закон прямым текстом обязывает власти обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул: целесообразность внесения этой нормы стала очевидна позже.

"Не все тогда понимали необходимость фиксации в Конституции стратегического курса Украины. Жизнь показала, что наличие такого якоря очень важно, особенно, когда к власти пришли люди, чья картина мира описывается словосочетанием "какая разница?" Именно этот якорь застраховал нас от изменения курса простым решением монобольшинства и ОПЗЖ", – утверждает Порошенко.

Сейчас перед гражданами Украины стоит, по мнению пятого президента, важная задача - добиться сохранения курса на Европу.

"Общая задача проевропейской части украинского общества – не допустить омертвения соответствующих статей Конституции, выполнять их и обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО. Большинство украинских граждан поддерживают членство Украины в этих двух крупнейших международных союзах. Там – надежные гарантии безопасности, благосостояния, мира и государственной независимости Украины", - отметил Порошенко.

Политик также напомнил о давних демократических традициях в Украине, насчитывающих несколько лет - и выступил с неожиданным предложением к Зеленскому.

"Украина – европейская страна с давними демократическими традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире - это Договоры и Постановление Прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 310 лет назад. Возможно, пришло время перенести День Конституции на 5 апреля? Наши соседи поляки празднуют свой День конституции 3 мая - в честь конституции Речи Посполитой, принятой 1791 году", – заявил Порошенко.

"У нас не меньше оснований гордиться глубиной и давностью наших демократических традиций. И мы требуем от власти неуклонно придерживаться Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО. Поздравляю всех украинцев с Днем Конституции! Слава Украине!" – резюмировал пятый президент.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Петр Порошенко обратился к действующей власти с напоминанием о необходимости учета воли народа и сохранения курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Также пятый президент поздравил крымскотатарский народ с Днем флага и заверил: голубой флаг с желтой тамгой и украинский флаг непременно взовьются над свободным Крымом.