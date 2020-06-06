Порошенко поздравил журналистов с профессиональным праздником

Катерина Иванова Общество 10:45, 6.06.2020

Председатель политической партии "Европейская Солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил журналистов с профессиональным праздником, отметив, что "единственным и надежным оружием для противодействия гибридной войне есть правда".

OBOZREVATEL приводит текст поздравления полностью:

"Спасибо тем, кто с помощью объективной и непредвзятой информации ежедневно противодействует беспрецедентным формам и приемам российской пропаганды.

Петр Порошенко
eurosolidarity.org

Спасибо тем, кто ищет и распространяет правду, работая в интересах общества.

Спасибо тем, кто ежедневно стоит на страже свободы слова – одной из главных ценностей демократической Украины.

Приветствую журналистское сообщество с профессиональным праздником!"

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель политической партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине.

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