Председатель политической партии "Европейская Солидарность" и пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил журналистов с профессиональным праздником, отметив, что "единственным и надежным оружием для противодействия гибридной войне есть правда".
OBOZREVATEL приводит текст поздравления полностью:
"Спасибо тем, кто с помощью объективной и непредвзятой информации ежедневно противодействует беспрецедентным формам и приемам российской пропаганды.
Петр Порошенко
eurosolidarity.org
Спасибо тем, кто ищет и распространяет правду, работая в интересах общества.
Спасибо тем, кто ежедневно стоит на страже свободы слова – одной из главных ценностей демократической Украины.
Приветствую журналистское сообщество с профессиональным праздником!"
Как сообщал OBOZREVATEL, председатель политической партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине.
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