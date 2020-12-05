Порошенко поздравил волонтеров: для меня честь знать по-настоящему великих людей

Волонтерство – одно из уникальных и наиболее исключительных явлений гражданского общества.

В решающие для нашего государства времена украинцы смогли самоорганизоваться, проявить солидарность и выступить против российской агрессии, сказал пятый президент Украины, лидер партии " Европейская солидарность " Петр Порошенко, поздравив волонтеров с праздником.

OBOZREVATEL приводит текст поздравления:

"Волонтеры и сегодня продолжают свою неустанную работу по приближению нашей общей победы.

На армии и волонтерах держится защита нашей независимости и наших границ. В вас нуждаются обездоленные семьи, от вас зависит благосостояние каждой украинской семьи, ведь, кроме постоянной угрозы из восточных рубежей, пандемия поставила украинское общество перед новыми вызовами.

Волонтерская служба помощи eurosolidarity.org

Сегодня наш фонд и вся наша команда стали волонтерами. Поставляем защитные костюмы, тесты, ШВЛы, кислородные концентраторы, очки, маски, пульсоксиметры. Это – несколько другое направление волонтерского движения, но не менее важное. И здесь так же речь идет о защите страны. И мы только часть этого движения, когда ответственные и активные граждане молниеносно отреагировали на новые вызовы.

Высокая честь для меня знать по-настоящему великих людей, с которыми бок о бок повезло и везет сотрудничать во время судьбоносных для нашего государства событий. Благодарю вас за то, что сознательно выбрали этот ответственный путь.

Вместе к Победе. Слава Украине!"

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил недовольство решением Верховной Рады об ответственности за незаконное декларирования и назвал ряд критических аргументов.