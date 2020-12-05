Порошенко поздравил волонтеров: для меня честь знать по-настоящему великих людей

Волонтерство – одно из уникальных и наиболее исключительных явлений гражданского общества.

В решающие для нашего государства времена украинцы смогли самоорганизоваться, проявить солидарность и выступить против российской агрессии, сказал пятый президент Украины, лидер партии " Европейская солидарность " Петр Порошенко, поздравив волонтеров с праздником.

OBOZREVATEL приводит текст поздравления:

"Волонтеры и сегодня продолжают свою неустанную работу по приближению нашей общей победы.

На армии и волонтерах держится защита нашей независимости и наших границ. В вас нуждаются обездоленные семьи, от вас зависит благосостояние каждой украинской семьи, ведь, кроме постоянной угрозы из восточных рубежей, пандемия поставила украинское общество перед новыми вызовами.

Сегодня наш фонд и вся наша команда стали волонтерами. Поставляем защитные костюмы, тесты, ШВЛы, кислородные концентраторы, очки, маски, пульсоксиметры. Это – несколько другое направление волонтерского движения, но не менее важное. И здесь так же речь идет о защите страны. И мы только часть этого движения, когда ответственные и активные граждане молниеносно отреагировали на новые вызовы.

Высокая честь для меня знать по-настоящему великих людей, с которыми бок о бок повезло и везет сотрудничать во время судьбоносных для нашего государства событий. Благодарю вас за то, что сознательно выбрали этот ответственный путь.

Вместе к Победе. Слава Украине!"

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко выразил недовольство решением Верховной Рады об ответственности за незаконное декларирования и назвал ряд критических аргументов.