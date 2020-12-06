Порошенко поздравил военных с Днем Вооруженных сил: вы настоящие герои и большие патриоты
Украинские воины являются лучшими сыновьями и дочерьми нашей страны, поскольку именно они защитили и защищают ее от российской агрессии.
Об этом в своем видеообращении сказал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, поздравив их с Днем Вооруженных сил.
OBOZREVATEL приводит текст поздравления:
"Дорогие наши воины-защитники!
Опытные, закаленные в боях. И те, которые только приступают к службе. Уважаемые ветераны!
Имею честь поздравить вас с Днем Вооруженных Сил Украины.
Вы – лучшие сыновья и дочери нашего государства. Вы защитили и защищаете ее от российской агрессии. Именно вы являетесь ключевым гарантом независимости страны и свободы каждого гражданина.
Естественно, что Вооруженные силы пользуются наибольшим уважением и доверием общества. Как армия с народом – так и народ с армией.
А вот власть нынешняя, к сожалению, не слишком уважает армию. Она для нее точно не приоритет. И это проблема – мировоззренческая.
Людям, которые исповедуют идеологию "какая разница", не дано понять и осознать роль армии как основы государственности.
Поэтому они – впервые со времен Януковича – ограничивают финансирование Вооруженных сил.
Поэтому они провалили государственный оборонный заказ и свернули ряд важнейших военных программ. Поэтому они уже два года не повышают денежное обеспечение военнослужащих, хотя мы это делали, бывало, что и два раза в год.
Однако, армия, которая с честью выдержала удар российского агрессора, переживет и мышиную возню всех тыловых крыс.
Убежден, что Вооруженные Силы, которые по своим профессионализмом приблизились к лучшим армиям мира, являются достаточно сильными, чтобы пройти период непутевого, некомпетентного руководства.
Согласитесь, за пять лет заложен достаточный запас прочности.
Уверен в этом, потому что вы – украинские герои, бескомпромиссные к врагам и преданные Украине.
Пять лет на должности Верховного Главнокомандующего – самые сложные в моей работе, но и самые важные. Мне повезло в этом служении увидеть настоящих героев, великих патриотов, быть с вами вместе на защите Украины. Не просто благодарю – кланяюсь каждому из вас.
С Днем вооруженных сил!
С праздником, дорогая армейская семья!
Слава Украине!"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петр Порошенко поздравил с праздником волонтеров, отметив волонтерство одним из уникальных и наиболее исключительных явлений гражданского общества.