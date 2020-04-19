Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев с Пасхой. Он заверил: объединившись, мы сможем преодолеть все трудности и построить сильное, процветающее государство. Об этом Порошенко сказал в видеопоздравлении, опубликованном на его странице в Facebook.

Петр Порошенко с семьей

Порошенко напомнил, что сейчас Украина имеет два фронта: восточный на Донбассе, где противостоит российской агрессии, и внутренний, где пытается преодолеть эпидемию коронавируса. И те, кто находятся на передовой на обоих фронтах, нуждаются в помощи.

"Дорогие украинцы! У нас в семье давняя традиция: паски Марина и дети пекут сами. Это праздничные подарки для военных, которые лечатся в Киевском госпитале – наших воинов, которые защищают нас от большой угрозы, политического коронавируса Российской империи", – рассказал Порошенко.

"Врачи, которые пребывают на переднем крае борьбы с пандемией, тоже требуют внимания. Поэтому, не полагаясь на власть, закупаем защитные костюмы для медиков. Мы, "Европейская Солидарность" – часть большого движения. По всей стране волонтеры и меценаты демонстрируют гражданскую зрелость и ответственность, вкладываясь в систему защиты людей от опасной болезни, помогая ближнему своему", – добавил он.

Пятый президент отметил необходимость придерживаться рекомендаций врачей – и призвал к единству.

"Как настаивают врачи, каждый из нас придерживается социальной дистанции. Но эта дистанция не означает, что украинцы стали менее сплоченными. Если мы едины, ответственны и дисциплинированы, ни одна зараза нас не возьмет. Не раз в этом убеждались. Как народ, в сложные времена мы умеем объединяться, организовываться, чтобы совместно противостоять любой беде. Вместе – мы сильны. Добрые слова и, главное, добрые дела в поддержку друг друга сегодня важны как никогда", – подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что сегодня очень важно придерживаться карантинных ограничений, чтобы не подвергать опасности ни себя, ни своих близких.

"Да, встречаем Пасху в очень сложных условиях. Подобного на нашей памяти еще не случалось. Как и многие, наша семья впервые за много лет не пошла на Пасху в церковь. Как и многие, волнуемся, что не смогли исповедоваться и причаститься перед таким большим праздником. Но я прошу всех в эти дни оставаться дома. Тем более, что телеканалы обеспечивают прямые трансляции со всех служб. Величайший дар Божий – то жизнь. И мы должны ценить его ", - сказал Порошенко.

Он отметил, что такой же подход разделяет и Православная Церковь Украины, и Украинская Греко-Католическая Церковь, и протестанты.

Порошенко также призвал не допускать в души уныния.

"Будем уверены – все вскоре изменится к лучшему, жизнь вернется в нормальное русло. Рабочие места – восстановятся. Не забывайте, что неверие – грех. Помните, как сказано в Писании: по вере вашей воздастся вам. Сквозь толщу тысячелетий Воскресение Христово убеждает нас – жизнь все равно победит", - заверил он.

"Уже не раз украинцы демонстрировали, как умеют объединяться в тяжелые времена. Мы становимся единой семьей и идем бок о бок на помощь друг другу. Поэтому сегодня мы приготовили пасхальные подарки для наших раненых воинов. Давайте верить – раны заживут, коронавирус отступит, все плохое пройдет, и наша Украина и дальше будет сильной, здоровой и красивой. Христос воскрес! Воистину воскрес!" – завершил свое поздравление Порошенко.