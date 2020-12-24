Порошенко поздравил с Рождеством украинцев, празднующих его 25 декабря

Глеб Иванов Общество 19:55, 24.12.2020

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко поздравил с Рождеством Христовым всех украинский, празднующих его с Новоюлианскому календарю.

Поздравление Петр Порошенко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю с Рождеством Христовым! Сердечно поздравляю всех украинский, которые сейчас уже празднуют Рождество Христово. Римско-католиков, протестантов и не только. Поздравляю всех граждан, которые чувствуют важность этого дня. Так же как и православных большинстве Церквей-сестер, которые отмечают Рождество за Новоюлианскому календарю.

Я лично постом и молитвами готовлюсь к привычному для нас 7 января, но искренне разделяю радостные чувства тех, кому праздник уже пришло. В знак уважения к этому сообществу, в знак принадлежности к европейскому сообществу наша команда приняла решение, что 25 декабря должен так же быть государственным праздником и выходным днем. Но каждый гражданин выбирает сам, когда ему встречать Рождество. А тот, кто готов порадоваться дважды, – вдвое счастливее.

Рождество – праздник надежды на лучшее, окутано семейным теплом, согласием и любовью к ближнему. В Вифлеемской пещере Господь пришел в этот мир и начал свой земной путь ради нашего спасения. Верю, вместе мы победим любое зло.

Пусть новорожденный Христос подаст счастье в каждый дом, а Украина – мир.

Теплого Рождества, веселых праздников, жизнь – счастливой и долгой! И здорового. Берегите себя и ближних своих.

Христос рождается! Славим Его " – написал Петр Порошенко.

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