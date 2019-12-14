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14 декабря • обновлено в 19:27
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"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

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Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил с днем рождения нардепа от "ЕС" Ахтема Чийгоза, назвав его настоящим украинским и крымскотатарским героем.

Политик принял гостей в кафе Eski Qırım. Соответствующие фото и видео в субботу, 14 декабря, были опубликованы на Facebook-странице Порошенко (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

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"В Eski Qırım все напоминает о родном Крыме. Сегодня именинник угощает здесь друзей и близких самарканским пловом. Тронут теплой семейной атмосферой, которая здесь царит. Спасибо, Ахтем-ага, за ваше мужество, железную волю и большое сердце.

Верю, что обязательно наступит день, когда Вы будете праздновать день рождения в родном Крыму", – написал Порошенко.

Ахтем Чийгоз, Петр Порошенко и Марина Порошенко

Ахтем Чийгоз, Петр Порошенко и Марина Порошенко

facebook.com/petroporoshenko

"Украина без Крыма невозможна", – это слова великого крымского татарина и настоящего сына Украины Ахтема Чийгоза. Эта твердая позиция прекращает любые попытки разменять Крым на Донбасс.

Ахтем-ага – Герой, не предавший государство в обмен на свободу от пыток в российской тюрьме. Он своим примером показал, как нужно ценить украинский паспорт, потому что он является "возможностью что-то делать для Украины и иметь ответственность перед государством и украинским народом", – добавил лидер "Европейской Солидарности".

"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

facebook.com/petroporoshenko

Порошенко также отметил, что Чийгоз – пример того, что значит быть украинцем, и он никогда не терял веру в победу. "Крым – это Украина. И Украина вернет свой Крым!" – подытожил пятый президент.

"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

facebook.com/petroporoshenko

"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

facebook.com/petroporoshenko

"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

facebook.com/petroporoshenko

"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

facebook.com/petroporoshenko

"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

facebook.com/petroporoshenko

"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

facebook.com/petroporoshenko

"Украина без Крыма невозможна": Порошенко трогательно поздравил Чийгоза с днем рождения

facebook.com/petroporoshenko

Как писал OBOZREVATEL, ранее народный депутат Украины от фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз в эфире ObozTV заявил, что Крым является мерилом совести и ответственности мира.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Ахтем Чийгоз Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
фотографии видео Партия "Европейская солидарность" день рождения
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Пэдро, наверное, и жрать не сядет без мантры "Крымукраина". И вискарик, поди, без этого ему в глотку не лезет. Хотя, нет, лезет. Но без всякого аппетиту
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Дб..бл…)))
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Куни Чан
Куни Чан
А свинтус так и ходит в образе президента.
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